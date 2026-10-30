我是廣告 請繼續往下閱讀

流感病毒活躍程度仍高 羅一鈞：人潮聚集應戴口罩

九合一選舉倒數，除了候選人掃街吸引支持者駐足，也會有許多人參與造勢活動，而台北市長蔣萬安近日也因身體不適，取消原先的公開行程。疾管署提醒，人潮聚集容易讓呼吸道病毒傳播，雖然預估不至於影響疫情，但仍提醒民眾，這段期間流感病毒活躍程度仍高，另外還有常見的鼻病毒、腺病毒，呼籲有慢性病或身體較虛弱民眾、或年長者，應戴口罩，並踴躍接種疫苗。疾管署署長羅一鈞今（30）日出席「林肇堂醫師的回甘人生」新書發表會。會前接受媒體聯訪時，被問到近日選舉造勢多，提醒民眾留意疫情。他表示，秋季流感已經接近尾聲，這一週觀察，前三天的就診人次相較上週同期下降17%，預估這一週可首度低於流行閾值。以急診就診人次會低於11%；預計若連兩週都低於11%，疾管署會在下下週宣布脫離流感流行期。但這段期間流感病毒活躍程度仍高。羅一鈞表示，社區呼吸道病毒的分離中，以流感而言約佔一半；另外，還有常見的鼻病毒、腺病毒。這段期間又以選舉前可能會有人潮聚集活動，如造勢、掃街等，若身體較虛弱或有慢性病者應盡可能戴口罩，避免受到流感病毒或呼吸道病毒侵襲。羅一鈞指出，一般人潮聚集就可能容易讓呼吸道病毒傳播，但目前流感及新冠都已經接近尾聲，評估選舉活動不至於對疫情造成太大影響。羅一鈞提醒，打疫苗、勤洗手、出入人潮擁擠場所戴口罩等，是確保病毒不上身的不二法門。