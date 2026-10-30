我是廣告 請繼續往下閱讀

1000元超商券填問卷免費抽！限50張、只有18天可參加

「旅宿減量留言板」活動規則

▲民眾不需要花錢住宿，只要完成問卷「分享住宿備品使用習慣及環保替代方式」填寫，即可抽便利商店即享券1000元，共有50名額。（圖／新北市環保局）

住宿加碼再抽iPhone、旅遊金3000元！活動完整規則一次看

「住環保旅宿·抽綠遊金」活動規則

▲新北市環保局今日起正式舉辦「少一點剛剛好｜輕旅新北‧好禮加倍」活動，詳細活動規則、時間一圖看。（圖／新北市環保局提供）

1000元超商券抽獎！《NOWNEWS》整理新北市環保局抽獎活動規則、時間，千萬別錯過機會。新北市環保局今日起正式舉辦「少一點剛剛好｜輕旅新北‧好禮加倍」活動，並分為兩大活動進行。第一項為「旅宿減量留言板」，活動時間從10月30日至11月16日，民眾不需要花錢住宿，只要完成問卷「分享住宿備品使用習慣及環保替代方式」填寫，即可抽便利商店即享券1000元，共有50名額，但參與填問卷抽獎須年滿18歲，並務必提供身份證等個人基本資料，每身分證字號限1次抽獎機會。第二項活動為「入住環保旅宿·抽綠遊金」，活動時間從10月30日至11月30日止，線上登錄則可至11月30日23時59分59秒，民眾只要實際入住活動指定環保旅宿，並上傳住宿憑證即可參加抽獎，獎項包括iPhone 17e共2名，以及3,000元綠色旅遊基金（郵政禮券）共10名，但每筆住宿紀錄限登記1次，每人中獎也只限1次。新北市環保局提醒，可用憑證如發票、收據、住宿證明等，須可辨識旅宿名稱、實際入住日期、消費內容及憑證識別碼。透過訂房平台或旅行社訂房者，須向實際入住旅宿取得住宿憑證。僅有訂房成功通知，不代表完成住宿。