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知名主持人蔡康永昨（29）日接受王偉忠專訪時，談及自己決定現身政治造勢場合的原因，與本月初西門町同志酒吧遭警方搜索事件有關，即使可能因此「身敗名裂」，也決定挺身而出。而在第24屆台灣同志遊行明日即將登場之際，前總統蔡英文也暖心喊話，今年對許多同志朋友而言，多了一份沉重與不安，願每一個孩子，不必再習慣惡意，也不必再獨自面對黑暗。蔡英文指出，這幾天，台北的街頭又掛起了彩虹旗，但她知道，對許多同志朋友來說，今年除了期待，心裡也多了一份沉重與不安。大家花了很長的時間，走過無數的爭執、誤解與對話，才讓台灣一步一步成為今天這個更加自由、平等的社會，讓更多人可以自由地相愛、組成家庭，也讓每個人都有機會，安心地做自己。蔡英文提到，最近發生的風波，也再次提醒：「社會的進步，從來不是一條只會前進的直線。」好不容易走到今天，不是為了證明偏見已經消失，而是為了讓偏見不再決定任何人的人生。因為彼此都知道，曾經有太多人，在成長的過程中，必須小心翼翼地隱藏自己，學著面對不被理解的眼光，甚至把別人的惡意，當成生活中必須習慣的一部分。蔡英文強調，這些年推動平權，也不只是為了通過一部法律，無非是希望讓下一個世代的孩子，不必再經歷同樣的恐懼，不必因為自己的身分而躲藏，也不必花很長的時間，才能相信自己值得被愛、被尊重。明天就是台灣同志遊行，她也想跟每一位曾經受過傷、曾經感到害怕的朋友說：「你們並不孤單。」「一路走來，我們都曾淋過雨，也曾為別人遮風擋雨。現在，我們繼續為彼此撐一把傘，不論晴雨，一起守護得來不易的自由與平等。」蔡英文向所有一路堅持、從來沒有放棄的人道謝，願每一個人，都能在這座島嶼上，勇敢而安心地做自己；願每一個孩子，不必再習慣惡意，也不必再獨自面對黑暗。