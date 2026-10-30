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IC設計大廠聯發科（2454）今（30）日召開線上法人說明會，會前公布2026年第三季財報。受惠智慧裝置平台新專案進入量產，以及TV SoC反映DRAM價格上漲帶動，第三季合併營收達1680.58億元，季增10.4%、年增18.3%；稅後純益281.99億元，單季每股純益（EPS）17.50元，優於上一季的15.28元及去年同期的15.84元，營收、獲利同步成長。進一步觀察財報，聯發科第三季毛利率為46.3%，較上季增加0.1個百分點，較去年同期減少0.2個百分點，整體維持穩定。營業利益達271.02億元，季增18.5%、年增22.2%，營業利益率提升至16.1%。為維持技術競爭優勢，聯發科持續投入研發資源，第三季營業費用合計507.46億元，占營收比重30.2%；其中研究發展費用達422.37億元，占營收25.1%，高於上一季的393.61億元及去年同期的363.53億元，顯示公司持續加大研發投資力道。資產與現金流方面，截至第三季底，聯發科現金及流動金融資產合計2783.2億元，占總資產比重28.8%；應收帳款淨額為802.96億元，平均週轉天數降至43天，較上一季的47天減少4天，應收帳款回收效率有所改善。此外，聯發科第三季存貨淨額超過1500億元，存貨週轉天數升至127天，後續庫存水位及週轉情形，也成為市場關注焦點。