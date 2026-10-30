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▲「2026臺北白晝之夜」將於10月31日登場，地點就在圓山與其週邊場域。（圖／翻攝白晝之夜臉書）

▲「2026臺北白晝之夜」集結30多個藝術作品，地圖一覽。（圖／翻攝白晝之夜官網）

▲姚瑞中《巨神在哪裡？》（圖／臺北市文化局提供）

▲張騰遠的《鸚鵡模仿術－數綿羊》（圖／台北市文化局提供）

▲李婷歡的《永遠消失了》（圖／翻攝白晝之夜官網）

▲陳俊宇的《摸摸草》（圖／翻攝白晝之夜官網）

臺北市政府文化局宣布，「2026臺北白晝之夜」將於明（31）日在圓山登場，以「NIGHT KA SHI」為主題，從臺灣那卡西文化出發，串聯視覺藝術、聲音與表演，場域橫跨圓山自然景觀公園、花博圓山園區（與新生園區）、大同大學、民族東路及晴光市場周邊。活動集結超過30件藝術作品與50場表演，涵蓋大型裝置、聲音藝術、空間介入及跨域演出。因場域廣大，白晝之夜官方推薦不同性格的民眾可依照5個行程來規劃欣賞。2026臺北白晝之夜以「NIGHT KA SHI」為主題，從臺灣獨特的那卡西文化汲取靈感，活動集結超過30件藝術作品與50場表演，涵蓋大型裝置、聲音藝術、空間介入及跨域演出。亮點作品不少，藝術家張騰遠以其著名的「鸚鵡人」系列加入白晝之夜，推出隱藏於街區的《鸚鵡模仿術-數綿羊》大型裝置，為城市帶來意想不到的相遇。此外，林其蔚《磁帶音樂》、姚瑞中《巨神在哪裡？》、蕭筑方《鬆弛的靈魂》、王仲堃《迴旋曲2026》及廖建忠《運轉生活的終點站4.0「L-oops」》等亮點作品，分別從聲音、身體、機械、信仰與日常生活等角度出發，帶領觀眾重新感受城市。官方也推薦不同個性的民眾可依自己的習慣選擇觀賞的作品。是城市細節收藏家，用自己的視角，捕捉城市裡不經意的瞬間。推薦行程：走訪晴光商圈，尋找藝術家姚瑞中的《巨神在哪裡？》，用鏡頭記錄夜晚與作品相遇的時刻。是街區冒險家，喜歡探索未知，認為最好玩的往往是計畫之外的發現推薦行程：到晴光商圈尋找張騰遠的《鸚鵡模仿術－數綿羊》，再參加「夜卡西尋寶任務」，找出散落街區的鸚鵡羊！是獨立穩重派，習慣在安靜的片刻裡，整理思緒、觀察生活。推薦行程：傍晚慢慢的散步到大同大學，欣賞李婷歡的《永遠消失了》，讓思緒跟著作品自由延伸，在城市的夜色裡，享受一段不必急著得到答案的時光。是安靜感受派，喜歡在某個地方停留，慢慢感受作品帶來的情緒與想像。推薦行程：走訪花博流行館的《樹與沙》，在作品與環境之間放慢腳步，享受屬於自己的觀展時光。跟著感覺走，習慣用身體感受世界，喜歡親自觸摸、體驗，從細微的感官變化裡發現生活的樂趣。推薦行程：走進大同大學，體驗陳俊宇的《摸摸草》。放慢腳步，用雙手感受作品的觸感，重新找回與自然相處的自在時光。2026臺北白晝之夜—NIGHT KA SHI：2026年10月31日 14:00 – 11月1日02:00：圓山自然景觀公園、花博圓山園區（與新生園區）、大同大學、民族東路及晴光市場周邊