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▲鍾漢良擔任此次「五星好眠代表」，出席全聯印花活動記者會。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲全聯「CASABLANCA HOME印花換購活動」。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲全聯特別邀請以「小太陽」形象深植人心、兼具成熟魅力與溫暖氣質的鍾漢良，擔任此次「五星好眠代表」。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲愛買即日起至2027年2月28日推出「廚房減法計畫」集點換購活動。（圖／愛買提供）

不老男神鍾漢良來台了！今（30）日出席全聯新一檔印花主題記者會，正式擔任活動代言人。本檔印花換購首度跨足寢具用品，攜手香港寢具品牌CASABLANCA HOME，最低只要加價99元就能入手；此外，空氣清淨機、除塵蟎機等小家電也下殺約3折。鍾漢良現場更推薦全天絲材質的親膚枕頭套，大讚觸感柔軟細緻，摸起來相當舒服。以「小太陽」形象深植人心、兼具成熟魅力與溫暖氣質的鍾漢良，本次成為全聯新一檔換購活動以「機能寢具・星級好眠」的代言人，攜手香港寢具品牌CASABLANCA HOME，推出11款換購商品，包含全天絲™枕頭套、蝶型舒眠枕、石墨烯被款、空氣清淨機、除塵蟎機。男神現身記者會現場引發粉絲熱情尖叫，他現場也直接推薦全天絲材質的親膚枕頭套，大讚觸感相當柔軟、親膚，摸起來非常舒服。全聯表示，本次會找鍾漢良來代言，是因為CASABLANCA HOME為香港最大寢具品牌，希望可以找港星來，讓民眾更有記憶點，且也滿足熟悉感、懷舊感。近期也適逢全聯週年慶，印花集點活動也可望帶動整體業績成長1成。📍換購時間：10月30日起至2027年3月4日◾全天絲親膚枕頭套(星霧白/晨曦米/月影灰)：50枚印花+99元；10枚印花或200福利點+ 150元（市價550元）1.7折◾雙向蝶型舒眠枕：30枚印花+659元；10枚印花或200福利點+ 760元（市價3800元）1.8折◾單人四季被-星霧白：30枚印花+799元；10枚印花或200福利點+ 950元（市價4500元）1.8折◾雙人薄被-晨曦米：30枚印花+799元；10枚印花或200福利點+ 950元（市價4800元）1.7折◾雙人四季被-月影灰：30枚印花+999元；10枚印花或200福利點+ 1,150元（市價5800元）1.8折◾Care Bears暖手多用枕（甜夢熊款/陽光熊款）：任一款30枚印花+249元；10枚印花或200福利點+ 350元（市價880元）◾HEPA除塵蟎機：20枚印花或400福利點+1,350元（市價4290元）3.2折◾HEPA空氣清淨機：20枚印花或400福利點+2,150元（市價7600元）2.9折愛買即日起至2027年2月28日推出「廚房減法計畫」集點換購活動，從消費者日常料理需求出發，精選實用好物，會員單筆消費滿200元即可集1點，集滿1點起就能以超值優惠價加購人氣商品。◾Neoflam多功能PP砧板：集1點加199元即可換購（原價790元，限量350組）。◾掌廚可樂膳耐熱矽膠廚具6件組：集2點加299元即可換購（原價990元，限量300組）。◾日云晶亮玻璃杯四刀刃調理機：集4點加549元即可帶回家（原價1180元，限量400組）。◾Neoflam陶瓷輕量平底鍋28cm，集8點加799元即可換購（原價2,690元，限量1,000組）◾Neoflam陶瓷炒鍋28cm（含蓋），集10點加990元換購（原價3,290元，限量1,000組）◾Neoflam陶瓷雙耳湯鍋24cm，集10點加990元即可換購（原價3,290元，限量800組）◾富力森1.2L雙層防燙美食鍋，集5點加499元換購（原價1,280元，限量300組）◾Mufun日系微波多用料理鍋3件組及4件組，分別集6點加790元、集7點加890元即可換購（原價1980元及2280元，各限量200組）◾KINYO 6.5L旋鈕式多功能氣炸鍋，6.5L大容量滿足家庭需求，集12點加1,480元即可換購（原價3,280元，限量150台）◾康寧Snapware輕瓷保溫保冰奶蓋杯950ml，集3點加590元即可換購（原價1,580元，每色限量600組）