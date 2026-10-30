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馬桶坐墊為何會缺一塊？專家解答用途：不是為了省成本

事後釣出內行人解釋，U型馬桶坐墊正確名稱是「前開式馬桶坐墊（Open-front toilet seat）」，美國早在1955年就在衛生規範中規定，需採用其設計。

▲U型馬桶坐墊正確名稱是「前開式馬桶坐墊（Open-front toilet seat）」，美國早在1955年就在衛生規範中規定，需採用其設計。（圖／取自photoAC）

U型坐墊設計太聰明！4用途更衛生：還能防偷竊

「減少接觸面積、方便女性如廁後擦拭、避免尿液聚積與殘留、防止遭偷竊」

▲馬桶U型坐墊設計主要有4種用途，分別是「減少接觸面積、方便女性如廁後擦拭、避免尿液聚積與殘留、防止遭偷竊」。（示意圖／取自photo AC）

U型坐墊專家認證更衛生！醫師警告「

別蹲馬桶上」：恐有問題

公廁馬桶坐墊前端有時會有「少一塊」的U型設計，並在美國等國家相當常見，過去就引發民眾好奇其真正用途。，讓一票人大長知識。在美國公廁中，經常可見馬桶坐墊有缺口的設計，過去就有美國網友在社群平台X不解發問，坦言不理解馬桶座缺一塊的原因，納悶詢問「是不是給從不掀起來的男人用的？」當時貼文瞬間引發廣大迴響，根據美國衛生設備工程師學會（ASPE）表示，馬桶坐墊依照外型主要分成封閉式與前開式，其中前開式馬桶坐墊設計，主要是在前緣留下開口，但並非是為了省材料費，其設計可以能降低受汙染可能，使細菌傳播機率降低。事實上，馬桶U型坐墊設計主要有4種用途，分別是，其可以減少接觸面積，使細菌傳播機率降低。開口設計也能方便女性擦拭，前方開口空間足夠，女性在座位上不必特別閃避坐墊，也可完成清潔擦拭動作。此外，男性在使用公廁坐墊時，經常因站立如廁導致尿液噴濺，藉由U型坐墊設計，可以防止尿液直接噴濺或滴漏在坐墊前端；值得一提的是，U型坐墊還能「防遭偷竊」，由於該種坐墊設計成加長橢圓形狀，和一般家用坐墊有所差別，就算偷回家也無法安裝使用，避免小偷拿出自用或轉賣等狀況。事實上，過去《紐約郵報》報導提到，美國國際管道暖通機械認證協會（IAPMO）副總裁阿吉拉爾（Hugo Aguilar）曾解釋，公廁馬桶坐墊的前端開口，還有較長型的馬桶缸，都能讓使用者接觸「可能汙染源」的風險降低。報導提及，多數城市如曼哈頓等公廁髒亂，不少人寧願忍到家，當廁所相當髒亂時，還有人會以「蹲在馬桶上」的姿勢上廁所。但紐約醫生戴賽（Dr. Poonam Desai）警告，該姿勢會造成尿液跟糞便噴濺，反而讓坐墊變得更髒，且有可能造成骨盆肌肉緊繃，導致膀胱無法完全排空。如果擔心衛生問題，可以在使用前使用衛生紙擦拭或是鋪上坐墊等，減少沾染到其他人的尿液等機會，也能避免受到細菌感染，上起來更安心！