用抽獎降低違規！交通部公路局今（30）日舉辦第一波「機車常用族交通零違規活動」公開抽獎，吸引169.9萬人報名，其中參加抽獎的民眾中有5%民眾在114年有交通違規紀錄，但今年達到零違規紀錄。第一波中獎名單將在11月6日在網路公開，第二波抽獎則將在11月30日舉辦。
本次抽獎一共有169萬9,002人報名，經資格比對共131萬495人符合抽獎資格。本次獎項最大獎為KYMCO新K1 150特仕版ABS機車，其他包含SYM迪爵機車、YAMAHA CUXiE電動機車及iPhone 17等，由光陽、三陽、山葉及和潤等企業提供；抽獎全程由律師及公路局政風單位共同見證，確保程序公平、公正、公開。
單月違規近40件 今年歸零
公路局表示，符合抽獎資格的131萬495名民眾裡，有7萬39人在114年同期曾有交通違規紀錄，違規件數合計8萬2,800件，今年9月則是零違規紀錄。其中有民眾甚至去年9月違規多達39件，違規樣態包含多筆闖紅燈、超速等重大違規紀錄。
機車A1交通事故死亡降
另觀察全國9月道路交通事故統計，今年A1類交通事故整體死亡人數與涉及機車的A1事故件數，皆為111年以來同期最低，顯示交通安全指標呈現改善之趨勢。公路局指出，每減少一件違規，就是避免肇生一次事故傷亡的風險。參加民眾的用路行為逐漸展現正向轉變，能從日常駕駛做起來遵守交通規則，養成良好的守法用路習慣，正是這項活動最重要的成果。
第一波完整得獎名單將於115年11月6日公告在活動網站，並於11月13日前以紙本正式公文通知得獎者。得獎者應在115年12月13日前主動聯繫提供獎項企業辦理領獎事宜。第二波公開抽獎將在11月30日舉辦，請民眾持續遵守交通規則、讓「騎車毋通趕，停讓保平安」成為每一天的用路習慣。
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單月違規近40件 今年歸零
公路局表示，符合抽獎資格的131萬495名民眾裡，有7萬39人在114年同期曾有交通違規紀錄，違規件數合計8萬2,800件，今年9月則是零違規紀錄。其中有民眾甚至去年9月違規多達39件，違規樣態包含多筆闖紅燈、超速等重大違規紀錄。
機車A1交通事故死亡降
另觀察全國9月道路交通事故統計，今年A1類交通事故整體死亡人數與涉及機車的A1事故件數，皆為111年以來同期最低，顯示交通安全指標呈現改善之趨勢。公路局指出，每減少一件違規，就是避免肇生一次事故傷亡的風險。參加民眾的用路行為逐漸展現正向轉變，能從日常駕駛做起來遵守交通規則，養成良好的守法用路習慣，正是這項活動最重要的成果。
第一波完整得獎名單將於115年11月6日公告在活動網站，並於11月13日前以紙本正式公文通知得獎者。得獎者應在115年12月13日前主動聯繫提供獎項企業辦理領獎事宜。第二波公開抽獎將在11月30日舉辦，請民眾持續遵守交通規則、讓「騎車毋通趕，停讓保平安」成為每一天的用路習慣。