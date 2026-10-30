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2歲童遭父掌摑！社工已介入訪視 縣府籲勿散布影片

網路瘋傳一段家庭慶生影片，一名年約2歲的男童伸手想拿桌上飲料，竟遭一旁男子拉扯、連續掌摑，巴掌聲打得啪啪響，男童當場放聲大哭，其他大人卻若無其事地繼續慶生，畫面引發網友怒火。影片曝光後，不少人質疑施暴恐非初犯，據了解，當天慶生的是男童姑姑，動手打人的則是生父。彰化縣政府社會處已指派社工介入訪視調查；生父則在網路上道歉，承諾不再犯。影片中，一名婦人坐在點燃蠟燭的蛋糕前，雙手合十許願「希望大家身體健康平安」，坐在一旁的男童伸手想拿桌上的飲料杯，男子見狀先將飲料移開，沒想到男童再次伸手，男子竟突然情緒失控，不僅連續甩打男童臉頰、猛捏臉部，還大力拉扯，巴掌聲響徹現場。男童痛得放聲大哭，周圍大人卻一派淡定，冷漠畫面讓不少網友看了相當氣憤。影片在社群平台流傳後，網友紛紛留言痛批「這絕對不是第一次」、「有必要左右開弓連甩巴掌嗎？」、「根本是暴力狂」，也有人擔心男童遭重擊後可能受傷。另有網友聲稱，動手男子過去也曾對其他家人施暴，甚至傳出家中較年長的孩子曾被打到骨折卻未就醫；不過，相關說法仍有待進一步查證。彰化縣議員許雅琳表示，她今（30）日上午與縣府聯繫後，獲知社會處已派遣社工前往秀水鄉案家訪視。經初步查看，男童身上沒明顯外傷。據了解，動手男子就是男童父親，男子向社工表示，當時因男童擋住拍攝鏡頭，先將孩子推開，後來又因男童在旁吵鬧，一時情緒失控出手掌摑。至於事件經過及男童實際受影響情形，仍待相關單位進一步調查。彰化縣政府社會處表示，接獲通報後已第一時間指派社工介入，了解男童的受照顧情形及家庭狀況，後續將依相關規定妥善處理。社會處也嚴正呼籲，為保障受害兒少的身心健康與隱私，請民眾不要繼續轉傳、散布暴力影片，也不要在網路上肉搜或揭露兒少及其家庭成員的身分資訊，避免對孩子造成二次傷害。