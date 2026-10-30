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中華職棒味全龍守護神林凱威昨（29）日行使旅外球員資格，有望挑戰生涯第2次海外職棒舞台。林凱威今年繳出30次救援成功、防禦率2.85的成績，寫下在中職負擔50局以上的生涯最佳表現。本季林凱威從「飛球投手」化身「滾地球投手」，滾飛比達到1.30，三振率也減少，大量依賴身後的隊友給予守備支援。值得一提的是，林凱威自2022年結束旅美返台發展後，球技不減反增，尤其是球速表現，近2年都飆出155公里球速，加上對右打者威脅性十足的招牌滑球，重新點燃旅外契機。過去林凱威多與陳冠偉分擔8、9局佈局與關門任務，今年龍隊完全將第9局「關門」重任交給林凱威，本季出賽56場並列聯盟最多，拿下8勝4敗，3次中繼、30次救援成功，防禦率2.85，同時也承擔了聯盟最多的8次救援失敗。林凱威揮別2024年防禦率4.60與2025年防禦率3.82的低潮，今年防禦率大幅下修至2.85、WHIP壓低至1.23，皆為近年最佳水準。此外，林凱威的投球型態徹底翻轉，從「飛球投手」化身「滾地球投手」。2022年至2023年林凱威是標準的飛球型投手，滾飛比僅0.76與0.78。今年的滾飛比升至1.30，生涯首度突破1.1大關。主要原因在於配球大幅增加擠壓打者的滑球，誘使打者擊出軟弱滾地球，透過隊友掩護取得出局數。更重要的是，曾有過7年旅美經歷的林凱威，回台發展後球技不減反增，尤其是球速連年攀升，2022年返台第一年最快球速153公里，去年與今年都飆出155公里，更曾被測到156公里的球速（未獲聯盟認證）。林凱威日前接受《NOWnews》採訪時也直言，今年令他最滿意的就是球速的表現。球路方面，林凱威過往四縫線比例近6成，今年卻大幅調整比例至48.7%，招牌武器滑球則與四縫線速球並駕齊驅，使用率上升至43.8%，使用比例創生涯新高，配球思維走向「四縫、滑球對半開」，迫使打者無法輕易鎖定直球出棒。除了滾飛比轉變，林凱威也不再專攻三振，本季三振率、K/9值下降，出局數大量依賴球擊入場內後的守備處理。林凱威在今年球季的優點是滑球被長打率僅.208（77打數僅被敲2支長打、0轟），面對右打者的被打擊率也壓低至.222，僅次於2022年回台首年的表現。即便單季遭遇8次救援失敗，並未出現信心崩盤，整季仍穩定收下30次救援成功與8場勝投。雖然滑球壓制力十足，林凱威的速球仍有隱憂，本季四縫線被打擊率高達.308、被長打率.411，即便數據已優於去年，但仍存在挨打的風險。林凱威本季面對左打者被打擊率.264、WHIP 1.23都偏高，若未來挑戰日職，面對更多高選球率、擊球廣角的頂級左打，將受到嚴峻考驗。