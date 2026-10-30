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幣安疑遭北韓駭客血洗

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）29日遭駭客入侵，約63.6億美元（約新台幣2000億元）的資產受影響，成為史上金額最高的加密貨幣駭客入侵案之一。幣安強調已經和合作夥伴定位並凍結約30億美元，並將展開深入安全檢查。不過，大規模駭客入侵震撼市場，擔心資產受損的投資人爭先恐後拋售，加密貨幣紛紛跳水重挫，近年已成幣圈名人的「麻吉大哥」黃立成再度淪為苦主，其在Hyperliquid平台的倉位，6小時內被清算8次，帳戶再度歸零。鏈上數據平台「Lookonchain」今（30）早發文指出，「麻吉大哥在過去的6小時裡，被強制平倉了8次，全部血本無歸。他醒來後發現，自己的Hyperliquid帳戶裡只剩下1.5美元了」。更慘的是，等到今日下午的時候麻吉大哥Hyperliquid帳戶裡已經連1美元都不剩了。但對麻吉大哥來說，這波爆倉跟之前幾次爆倉比起來，損失不算慘重，畢竟麻吉大哥10月中才剛剛經歷了一次帳戶歸零，樓起樓塌以他的交易風格來說只是兵家常事。對於幣安這次遭駭，美國區塊鏈分析公司TRM Labs指出，兇手是北韓的菁英駭客部隊「TraderTraitor」。TRM Labs表示，「根據充分的鏈上和鏈下情報，TRM將這起攻擊歸咎於北韓菁英駭客部隊TraderTraitor，我們對此判斷有高度信心」。北韓駭客竊取加密貨幣的能力，早已讓全球資安界聞之色變。據區塊鏈分析公司Chainalysis統計，北韓駭客2025年共竊取約20.2億美元加密貨幣，創下歷年新高，占全球當年加密貨幣竊案總額34億美元的約6成；累計近年來，北韓竊取的加密貨幣約達67.5億美元。《韓聯社》報導指出，北韓駭客組織利用AI擴大網路攻擊的速度與規模，過去需要耗費大量時間與人力的客製化釣魚文件、惡意程式開發等工作，如今在導入AI後，讓駭客即使資源有限，也能帶來大規模攻擊的威脅。雖然北韓駭客這次駭入幣安是否使用了AI還不清楚，但資安業界強調，隨著駭客的攻擊力提升，防禦方的投入也必須隨之升級，才能應對藉著AI變得更加精密的網路攻擊。