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▲「2026台中國際花毯節」新社盛大開箱，市長盧秀燕親自揭曉全新亮點(圖／觀旅局提供2026.10.30)

滿山花海化身夢幻甜點王國！適逢15週年的「2026台中國際花毯節」今(30)日於新社盛大開箱，市長盧秀燕親自揭曉全新亮點。今年活動首度攜手日本三麗鷗，在2公頃園區栽植11萬株繁花，不僅齊聚 Hello Kitty、美樂蒂等7大人氣明星，更打造高達19公尺的「蜜糖奇遇」甜點城堡主花毯，締造歷屆最大規模與最高裝置的全新紀錄。這座矗立於園區中央的「蜜糖奇遇」主花毯，以層層花朵與甜點造景堆疊成巨型城堡，將繽紛花卉藝術與台中百年糕餅文化深度交融。展區亮點處處，包括直徑達20公尺、耗費約1.5萬株花草鋪設的 Hello Kitty 主題區「莓好時光」；大型互動裝置「巧克奇境」則設有專屬觀景平台，讓遊客登高俯瞰壯麗花毯與山巒景致，室內更巧妙結合真實花卉與光影鏡像；此外，酷洛米、大耳狗、人魚漢頓及彼安諾等明星角色亦於各區同步亮相，展現滿滿打卡魅力。除了震撼視覺的巨型裝置，本屆花毯節亦融入在地溫度與永續共創理念。市府觀旅局特別邀請東勢及新社的長青機構長輩與幼兒園學童攜手參與，長輩運用平時收集的回收寶特瓶製作懸掛式「花朵甜筒」，學童則發揮純真想像捏塑花卉蛋糕與聖代杯，所有作品皆陳列於「巧克奇境」展區，展期結束後將回歸社區，具體實踐「循環、共享、再生」的核心價值。2026台中國際花毯節展期共計23天，現場同步舉辦在地農特產品展售會，行銷山城優質農產。市府同時串聯東勢客家文化、和平原民風情與石岡水文化規劃周邊深度遊程；活動期間凡於11月30日前留宿台中的旅客，更有機會抽中「52週免費住宿券」大獎。為維護賞花品質並方便民眾前往，市府規劃5條免費接駁路線，串聯高鐵、台鐵、台中捷運及周邊主要停車場：平日提供「豐原線」、「太原線」與「松竹線」；假日則額外加開「東勢線」及「會場環線」，呼籲全國民眾多加利用大眾運輸與接駁專車，輕鬆暢遊新社花海。