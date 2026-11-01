人氣動畫《藥師少女的獨語》首部劇場版《劇場版 藥師少女的獨語 亡妃的秘寶》將於2026年12月11日在日本上映，台灣則於2027年1月29日上映。官方近日公開最新主視覺與預告，宣布邀請日本人氣歌手米津玄師獻唱主題曲〈春が灯り〉。本次電影不只由原作者日向夏親自構思全新故事，劇情更出現離奇的「亡妃斷頭案」，貓貓與壬氏前往南方調查時，遺體頭顱竟遭神秘人物偷走，還牽扯出水賊、隱藏財寶與綁架事件，讓這趟旅程變成危機四伏的懸疑冒險。
《藥師少女的獨語》劇場版12/11日本上映！死去5年妃子頭顱離奇失蹤
《劇場版 藥師少女的獨語 亡妃的秘寶》是系列首部劇場版動畫，並非將電視動畫劇情重新剪輯搬上大銀幕，而是由原作者日向夏擔任故事原案，推出全新原創劇情，並由動畫導演長沼範裕執導、TOHO animation STUDIO 負責動畫製作。
故事從皇帝交付壬氏的一項特殊任務開始。5年前，一名妃子在後宮去世，臨終前留下「想回故鄉」的願望。為了將她送回家人身邊，壬氏準備確認遺體，卻意外發現死去多年的妃子竟依舊保持著宛如活人般的美麗容貌，完全不像已經過世5年。
為了解開遺體保存完好的謎團，壬氏帶著擅長藥學與推理的貓貓，前往由未氏一族治理的南方地區「未南州」。當地是一座熱鬧的水上城市，對各種陌生藥草與植物充滿好奇的貓貓，原本相當期待這趟旅程，卻沒想到真正的危機才正要開始。
當地不只因前任首領藏匿的財寶而引發水賊騷動，妃子的遺體更突然遭人割下頭顱並帶走，未氏一族的么子沐清也遭到水賊綁架。看似毫無關聯的遺體之謎、消失的頭顱、隱藏財寶與綁架案，究竟存在什麼關係？貓貓與壬氏必須在接連發生的事件中找出真相。
米津玄師獻唱《藥師少女》電影主題曲！〈春が灯り〉最新預告曝光
除了懸疑劇情，《藥師少女的獨語》劇場版另一大亮點，就是邀請日本創作歌手米津玄師演唱主題曲〈春が灯り〉，這首歌曲是他特別為電影量身打造的全新作品，官方也在10月22日公開搭配歌曲的正式預告。
米津玄師透露，創作這首歌曲時，他除了仔細閱讀電影劇本，也從日本童謠獲得靈感，尤其受到〈鬱金香〉與〈あんたがたどこさ〉兩首歌曲影響。他也提到，自己思考的是人與人之間事物的傳承，以及每個人如何選擇承接與延續。
《藥師少女》劇場版聲優陣容公開！悠木碧、大塚剛央回歸
《劇場版 藥師少女的獨語 亡妃的秘寶》延續電視動畫的主要聲優陣容，由悠木碧繼續為貓貓配音、大塚剛央飾演壬氏，高順、馬閃、羅漢、羅半等熟悉角色也將登場。這次劇場版還加入多名新角色，包括由伊瀨茉莉也配音的沐清，以及由見上愛配音的銀山，讓未南州的故事更加完整。
官方另外公開日本上映首波入場特典資訊，預計推出收錄原作者日向夏全新撰寫短篇小說等內容的特製小冊子，提供前往日本戲院觀影的粉絲收藏。至於台灣將於2027年1月29日上映，上映戲院及相關特典，目前仍待台灣片商進一步公布。
🟡《劇場版 藥師少女的獨語 亡妃的秘寶》電影資訊
📌日本上映日期：2026年12月11日
📌台灣上映日期：2027年1月29日
📌原作、故事原案：日向夏
📌導演：長沼範裕
📌編劇：柿原優子
📌動畫製作：TOHO animation STUDIO
📌主題曲：米津玄師〈春が灯り〉
📌主要聲優：悠木碧、大塚剛央、見上愛、伊瀨茉莉也等
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《劇場版 藥師少女的獨語 亡妃的秘寶》是系列首部劇場版動畫，並非將電視動畫劇情重新剪輯搬上大銀幕，而是由原作者日向夏擔任故事原案，推出全新原創劇情，並由動畫導演長沼範裕執導、TOHO animation STUDIO 負責動畫製作。
故事從皇帝交付壬氏的一項特殊任務開始。5年前，一名妃子在後宮去世，臨終前留下「想回故鄉」的願望。為了將她送回家人身邊，壬氏準備確認遺體，卻意外發現死去多年的妃子竟依舊保持著宛如活人般的美麗容貌，完全不像已經過世5年。
當地不只因前任首領藏匿的財寶而引發水賊騷動，妃子的遺體更突然遭人割下頭顱並帶走，未氏一族的么子沐清也遭到水賊綁架。看似毫無關聯的遺體之謎、消失的頭顱、隱藏財寶與綁架案，究竟存在什麼關係？貓貓與壬氏必須在接連發生的事件中找出真相。
除了懸疑劇情，《藥師少女的獨語》劇場版另一大亮點，就是邀請日本創作歌手米津玄師演唱主題曲〈春が灯り〉，這首歌曲是他特別為電影量身打造的全新作品，官方也在10月22日公開搭配歌曲的正式預告。
米津玄師透露，創作這首歌曲時，他除了仔細閱讀電影劇本，也從日本童謠獲得靈感，尤其受到〈鬱金香〉與〈あんたがたどこさ〉兩首歌曲影響。他也提到，自己思考的是人與人之間事物的傳承，以及每個人如何選擇承接與延續。
《劇場版 藥師少女的獨語 亡妃的秘寶》延續電視動畫的主要聲優陣容，由悠木碧繼續為貓貓配音、大塚剛央飾演壬氏，高順、馬閃、羅漢、羅半等熟悉角色也將登場。這次劇場版還加入多名新角色，包括由伊瀨茉莉也配音的沐清，以及由見上愛配音的銀山，讓未南州的故事更加完整。
官方另外公開日本上映首波入場特典資訊，預計推出收錄原作者日向夏全新撰寫短篇小說等內容的特製小冊子，提供前往日本戲院觀影的粉絲收藏。至於台灣將於2027年1月29日上映，上映戲院及相關特典，目前仍待台灣片商進一步公布。
🟡《劇場版 藥師少女的獨語 亡妃的秘寶》電影資訊
📌日本上映日期：2026年12月11日
📌台灣上映日期：2027年1月29日
📌原作、故事原案：日向夏
📌導演：長沼範裕
📌編劇：柿原優子
📌動畫製作：TOHO animation STUDIO
📌主題曲：米津玄師〈春が灯り〉
📌主要聲優：悠木碧、大塚剛央、見上愛、伊瀨茉莉也等