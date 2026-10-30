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▲can't be blue演唱會的主辦單位今日宣布開放退票的消息。（圖／翻攝自Threads@nac.entertainment）

韓國獨立樂團「can't be blue」將在11月15日4度來台，於新北市ZEPP NEW TAIPEI開唱，不料竟有台灣粉絲發現他們在小紅書、微博等平台，發影片用中文打招呼，與台灣粉絲互動卻從未這樣，而且成員還將過往貼文中台灣國旗符號刪除，火速引發台灣粉絲抵制。對此，經紀公司先於昨（29）日道歉後，主辦單位NAC娛樂今日宣布開放退票，讓粉絲都驚呼：「神仙主辦。」can't be blue的行為引發台灣粉絲抵制，經紀公司先是於昨日道歉後，今日演唱會的主辦單位NAC娛樂也隨之發聲，宣布開放退票的消息，「對於近日can't be blue發生的事件，我們深感遺憾，由於NAC始終秉持照顧粉絲的理念，故即日起至115年11月5號23點59分止，開放受理退票。」火速引發熱議。主辦單位開放退票的消息公開後，也讓粉絲們都超驚訝，紛紛表示：「哇…這真的是台灣的主辦嗎？居然開放退票，這是什麼神仙主辦」、「好感動，真的沒見過這麼佛心的主辦！謝謝你們守護粉絲愛台灣的心」、「辛苦你們了真的，非常感謝你們一直協助處理。」這次退票將從今日10月30日開始到11月5日的晚間11點59分為止，要退票的粉絲們將信件標題註名為「can't be blue 退票」，內容清楚寫下「姓名、訂單編號、註冊信箱、付款金額」，並發送至信箱「 nac@nac-ent.com」即可完成。主辦單位會與售票系統共同進行人工退票。主辦也特別寫出注意事項，退款將會扣除5%退票手續費，「實際退還金額為原付款金額的95%。此費用將直接自退款金額中扣除，無須另外支付。」