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▲張文綺（如圖）鹹酥雞店3間直營門市全數收攤，對於外界關心的財務狀況，坦言收支打平，苦笑直呼：「沒賠就偷笑了！」（圖／記者嚴俊強攝影）

藝人張文綺2022年砸下200萬元創立鹹酥雞品牌「炸綺來」，全台曾展店達9間、年營收一度突破3500萬元。未料日前傳出品牌將於年底收攤，今（30）日她受訪時證實直營店已全數結束營業，目前僅剩1間加盟店，並說明退場主因是「內部人員想轉行」；至於外界關心的財務狀況，張文綺坦言收支打平，苦笑直呼：「沒賠就偷笑了！」張文綺今出席華視55週年台慶，被問到鹹酥雞副業現況，她坦言目前僅剩下1間加盟店，直營店全部收攤，提及原因張文綺透露：「因為沒有人做，自己內部的人想轉戰其他行業。」目前總公司也全力協助加盟店，成為全台最大的門市，「如果未來想轉型，規模也不會那麼大，讓大家比較好做，不必放太多的資金。」並且維持一年合約，避免造成雙方壓力。至於業績落差？張文綺透露自己不會去干涉加盟店的營業額，而3間直營店則盈虧持平，直呼：「沒有賠已經要偷笑了，不要想要賺錢這件事，還是好好把演藝事業做好。」讓一旁的胡瓜聽了忍不住開玩笑說：「就怕第二代有理想，就好好過日子，（何必）花幾億去創業。」事實上，張文綺2022年出資200萬元成立自有品牌「炸綺來」，從台中一路拓店，巔峰時期全台擁有多間店，當時張文綺打算把店開回高雄老家，喊出5000萬元營業額的目標，也想朝上市上櫃前進，讓加盟主共享股利，展現超強企圖心。未料今年5月傳出，「炸綺來」門市已經收了6間，全台只剩4間，原因是加盟合約到期未續約，以及餐飲人力短缺、物價上漲，讓加盟主無力承擔，拓店計畫也只好暫停。