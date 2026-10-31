曾參與人氣動作遊戲《死亡細胞》開發的遊戲設計師 Sébastien Benard，再度帶來全新作品！獨立遊戲發行商 Devolver Digital 宣布，快節奏動作 Roguelike 遊戲《天術》將於2027年推出，除了登上 PC 平台，也確定同步登陸 Nintendo Switch 2。官方更在任天堂直面會（Nintendo Direct）公開全新實機遊玩影片，展示充滿日式極道風格的街頭格鬥、武器戰鬥與隨機城市探索玩法。
《死亡細胞》設計師打造《天術》！極道少女獨戰三大幫派
《天術》（Tenjutsu）由《死亡細胞》（Dead Cells）遊戲設計師 Sébastien Benard 操刀打造，最早於2024年 Devolver Direct 活動中首度公開，經過一段時間沉寂後，如今終於帶來最新消息，確定將於2027年登上 PC 與 Nintendo Switch 2 平台。
遊戲故事發生在人口稠密、霓虹燈閃爍的虛構城市「黑暮市」（Kuroboro City），玩家將扮演前極道成員「天」（Ten）。她在出獄後返回家鄉，原本希望重新開始生活，卻發現當地犯罪勢力早已將她視為眼中釘，甚至不惜派人追殺，迫使她再次踏入充滿暴力的地下世界。
面對掌控城市的三大幫派，天必須運用過去接受的武術訓練，逐步學習全新招式，並搭配不同武器殺出重圍。不過，遊戲並非單純擊倒敵人就能獲勝，因為每一次成功擊敗對手，都可能讓剩下的敵人變得更加強大，玩家必須仔細思考戰鬥順序，才能在不斷升級的威脅中生存。
《天術》結合街頭格鬥與 Roguelike！城市商店、武器都能改造
《天術》主打高速且充滿打擊感的動作戰鬥，玩家可以自由搭配近戰、遠距離及特殊武器，運用不同招式迎戰大批敵人。隨著遊戲進行，還能逐步建立自己的戰鬥風格，挑戰更加危險的幫派成員。
除了戰鬥之外，遊戲也加入隨機變化的城市探索系統。玩家能利用特殊道具「鬼牌」（Joker）改變遊戲規則，例如建造符合當前需求的販賣機、調整商店販售商品與價格，甚至直接恢復生命值，讓每一次挑戰都有不同的策略選擇。
另一項特殊設計則是「牙醫計畫」，玩家擊敗敵人後，可以收集掉落的「刺青牙齒」，並在每局遊戲結束後換取永久強化效果，包括擴建城市、修改遊戲規則及解鎖高階武器等。不過，官方也特別提醒，千萬別對那位神祕牙醫問太多問題，似乎暗示背後還藏有其他秘密。
《天術》2027年登上PC、Switch 2！拉麵店藏有劇情彩蛋
值得注意的是，《天術》並非只有不斷戰鬥的 Roguelike 遊戲，還加入角色日常生活與劇情探索。每次挑戰結束後，玩家都會回到主角居住的公寓，而樓下由「霍肯奶奶」（Nanny Hoken）經營的拉麵店，也將成為推進故事的重要場所。
隨著遊戲進度推進，公寓與拉麵店會陸續發生不同事件，甚至可能有仇家直接找上門。玩家除了要應付幫派追殺，也能透過這些日常互動逐漸拼湊黑暮市的真相，了解主角過去與犯罪組織之間的關係。
《天術》（Tenjutsu）目前確定將於2027年登上 PC 與 Nintendo Switch 2，尚未公布確切上市日期。玩家現階段已可前往 Steam 商店頁面將遊戲加入願望清單，或追蹤 Devolver Digital 台灣官方社群，掌握後續最新消息。
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《天術》（Tenjutsu）由《死亡細胞》（Dead Cells）遊戲設計師 Sébastien Benard 操刀打造，最早於2024年 Devolver Direct 活動中首度公開，經過一段時間沉寂後，如今終於帶來最新消息，確定將於2027年登上 PC 與 Nintendo Switch 2 平台。
遊戲故事發生在人口稠密、霓虹燈閃爍的虛構城市「黑暮市」（Kuroboro City），玩家將扮演前極道成員「天」（Ten）。她在出獄後返回家鄉，原本希望重新開始生活，卻發現當地犯罪勢力早已將她視為眼中釘，甚至不惜派人追殺，迫使她再次踏入充滿暴力的地下世界。
面對掌控城市的三大幫派，天必須運用過去接受的武術訓練，逐步學習全新招式，並搭配不同武器殺出重圍。不過，遊戲並非單純擊倒敵人就能獲勝，因為每一次成功擊敗對手，都可能讓剩下的敵人變得更加強大，玩家必須仔細思考戰鬥順序，才能在不斷升級的威脅中生存。
《天術》主打高速且充滿打擊感的動作戰鬥，玩家可以自由搭配近戰、遠距離及特殊武器，運用不同招式迎戰大批敵人。隨著遊戲進行，還能逐步建立自己的戰鬥風格，挑戰更加危險的幫派成員。
除了戰鬥之外，遊戲也加入隨機變化的城市探索系統。玩家能利用特殊道具「鬼牌」（Joker）改變遊戲規則，例如建造符合當前需求的販賣機、調整商店販售商品與價格，甚至直接恢復生命值，讓每一次挑戰都有不同的策略選擇。
另一項特殊設計則是「牙醫計畫」，玩家擊敗敵人後，可以收集掉落的「刺青牙齒」，並在每局遊戲結束後換取永久強化效果，包括擴建城市、修改遊戲規則及解鎖高階武器等。不過，官方也特別提醒，千萬別對那位神祕牙醫問太多問題，似乎暗示背後還藏有其他秘密。
值得注意的是，《天術》並非只有不斷戰鬥的 Roguelike 遊戲，還加入角色日常生活與劇情探索。每次挑戰結束後，玩家都會回到主角居住的公寓，而樓下由「霍肯奶奶」（Nanny Hoken）經營的拉麵店，也將成為推進故事的重要場所。
隨著遊戲進度推進，公寓與拉麵店會陸續發生不同事件，甚至可能有仇家直接找上門。玩家除了要應付幫派追殺，也能透過這些日常互動逐漸拼湊黑暮市的真相，了解主角過去與犯罪組織之間的關係。
《天術》（Tenjutsu）目前確定將於2027年登上 PC 與 Nintendo Switch 2，尚未公布確切上市日期。玩家現階段已可前往 Steam 商店頁面將遊戲加入願望清單，或追蹤 Devolver Digital 台灣官方社群，掌握後續最新消息。