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年輕人投票意願升高 「洋流」效應開始外溢

戴立安預告：封關前再公布一份北市民調

「變天盤」訊號強烈！蔣萬安流失中間藍、淺藍

連台中都守不住了？戴立安見民調：心頭一震

隨著九合一投票日倒數29天，首都選戰已逐漸白熱化，民調專家戴立安今（30）日分析，台北市出現強烈的「變天盤」訊號，蔣萬安已經在掉票了，支持結構正在鬆動，尤其是中間藍、淺藍選民，估計已有約6至7個百分點流失，部分可能轉向民進黨候選人沈伯洋；他更透露，近期看到台中民調結果時，忍不住「心頭一震」，顯示各地選情恐怕都正在變化。戴立安表示，沈伯洋高支持度背後，反映出選民參與熱度升高。9月民調中，表態願意投票的比例僅8成多，10月已攀升至約9成，年輕族群的投票意願尤其明顯。他認為，這樣的現象有些類似2014年柯文哲、2018年韓國瑜選舉時的氛圍，也接近2020年蔡英文競選總統時，台北市呈現的熱度與投票率。戴立安指出，選舉氣氛愈熱，綠營支持者接到民調電話時，往往更願意表態；藍白支持者則可能受到「沉默螺旋」影響，相對不願表達立場。而「洋流」現象並非只出現在台北，戴立安坦言，他在多個縣市的調查中也觀察到類似趨勢，顯示洋流效應已經開始外溢。談到民調方法，戴立安直言，他與部分媒體最大的差異，在於完成選民人口加權後，不再額外進行政黨加權。他認為，民調應呈現民眾真實態度，若事先設定各政黨支持者比例，反而可能扭曲選民反應。戴立安也質疑TVBS今年5月及10月民調採用的參數，藍白支持度合計58％、綠營42％，認為在選民結構持續變動、洋流效應存在的情況下，政黨支持比例不可能固定不變。對於過去與《美麗島電子報》董事長吳子嘉合作，戴立安則表示，當時就強調「民調歸民調，評論歸評論」，自己製作的文字內容及交叉分析都會公開上網，並非拿來販售，而他所公布的民調是媒體中最為詳細的，但卻遭受到最多批評。與此同時，戴立安也預告，民調封關前還會再公布一份台北市民調。「蔣萬安已經在掉票了！」戴立安坦言，沉默螺旋已經是很婉轉的說法，他目前雖仍守住深藍基本盤，但中間藍、淺藍選民約流失6至7個百分點，部分可能轉向沈伯洋。從支持度變化來看，沈伯洋約增加8.5個百分點，蔣萬安則減少約8.5個百分點。他認為，台北市目前已不能再簡單以傳統「六四盤」看待，儘管蔣萬安仍有勝選機會，但變天訊號確實愈來愈強烈。不過，戴立安也提醒，民調支持度不等於最終投票結果，選舉預測還必須納入過去10至15年的投票紀錄、民眾投票意願及拒訪者等因素。他透露，10月台北市的推估結果，曾出現蔣萬安可能領先0.7個百分點，也可能由沈伯洋領先6個百分點的不同情境，關鍵就在投票率變化。戴立安以2018年高雄市長選舉為例指出，當年8月民調已出現變天徵兆，儘管陳其邁支持度一度較高，但「換黨做看看」的聲音逐漸浮現；到了10月，韓國瑜支持度超越陳其邁，政黨表態差距也逐漸拉近。他認為，當時高雄面臨「天坑事件」以及民進黨長期執政等因素，如今台北也出現類似訊號，而且正在增強。至於六都選情，戴立安表示，除了調查民眾看好哪個政黨勝選，也詢問希望由哪一黨執政？目前桃園是國民黨相對占優勢的縣市，但各區樣本僅約一、兩百人，誤差可能超過10個百分點。他特別透露，在台中民調中，希望由民進黨執政的比例竟高於國民黨，讓他直呼「心頭一震」，近期就會公布相關結果；新北則與北北基選情連動，也可能受到洋流衝擊。至於即將到來的電視辯論部分，戴立安認為，那個期待是沒有效的，通常效果只會維持個2、3天而已，選戰最終仍須回歸市政表現。他也判斷，受到目前經濟背景等因素影響，對民進黨來說更有利，這回「變天盤」可能出現明顯的支持度消長。