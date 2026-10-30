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▲沈伯洋下午偕同總統賴清德赴「天母三玉宮」參香祈福，林世宗（後排最高者）也出席。（圖／記者陳明安攝，2026.10.30）

▲總統賴清德赴「天母三玉宮」參香祈福。（圖／記者陳明安攝，2026.10.30）（圖／記者陳明安攝，2026.10.30）

▲沈伯洋赴「天母三玉宮」參香祈福，與支持者打招呼。（圖／記者陳明安攝，2026.10.30）

民進黨台北市長候選人沈伯洋今（30）日下午偕同總統賴清德赴「天母三玉宮」參香祈福，賴清德也向鄉親掛出3項保證，包含讓候選人平安及順利、確保這場選舉沒有境外勢力介入、期望國家的主人，繼續深化台灣的民主。賴清德強調，「我們的鄰居」已介入這場選舉，身為總統的他，一定會盡力排除外來介入，讓選舉平安、順利，選出好的人才。沈伯洋下午偕同賴清德赴「天母三玉宮」參香祈福，包含立委吳思瑤、議員鍾佩玲，陳慈慧，林延鳳，林世宗、陳賢蔚等人出席，吸引大批「洋流」到場，由於宮廟已塞滿人，支持者也溢流到對面道路上。值得一提的是，捲入士林里長餐會賄選案的林世宗，今清晨200萬交保，下午也出席該場活動，沈伯洋、賴清德致詞時也特別點名他到場。賴清德致詞時表示，作為總統，讓候選人平安跟順利，是他的責任，他要向全國的父老鄉親長輩報告，中央政府會結合地方政府警政單位，保護每一位候選人競選期間的安全，無論是競選市長、縣長、議員，或者是鄉鎮長、代表跟村里長，只要有需要，中央跟地方一定共同合作，義不容辭保護每一位候選人的安全。賴清德提到，第二，他會確保中央政府會發揮公權力，確保這一場選舉，沒有境外勢力來介入。他說，媒體已經陸續報導，國家公權力也陸續抓到，「來自外國，我們的鄰居！我說哪一國大家都知道，介入台灣這一場選舉」，無論是透過跨國打壓，或是統戰、分化、和黑道勢力勾結，或者是結合中國在台灣的第五縱隊，影響這場選舉，「我身為總統，一定會盡力率領政府，無論是中央跟地方政府，徹底排除外來介入，讓我們的選舉能夠平平安安、快快樂樂，選出好的人才」。第三，賴清德提到，他希望每一位國家的主人，要繼續深化台灣的民主，「要怎麼深化呢？就是要踴躍投票」。他說，台灣有機會投票，這是幾十年來，這麼多人犧牲奉獻爭取來的，大家要珍惜，所以要踴躍投票，且選賢與能，「我們絕對不受利益的誘拐，也不受惡勢力的威脅，我們將我們手中神聖的選票，來支持最好的人選」。賴清德也呼籲，年輕人能返鄉投票，年輕人是國家的未來，要參與每一次重大的選舉，千萬不要缺席，將年輕人的意見、主張，融入國家社會進步；他喊話，11月28日，不只是父老鄉親、長輩要踴躍投票，年輕人也應該要返鄉投票。