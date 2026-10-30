皮克敏手遊《Pikmin Bloom》官方日前公布，11月社群日將在11月14日、15日舉辦，玩家只要在其中一天累積滿1萬步，就能獲得「天竺葵種植員徽章」。除了社群日之外，每半年舉辦一次的社群週活動也預計在11月底登場，詳細時間與活動任務還待官方公布。
5到10月沒收集到的徽章 一次補齊
每年11月是《Pikmin Bloom》的週年紀念月，不僅會推出各種週年紀念活動，還有讓玩家又愛又恨的「社群週」，根據5月舉辦的「社群週」方式，玩家們要在短短一週的時間，補齊過去6個月沒有收集到的種植員徽章，玩家可透過種花任務收集缺少的月分徽章，5月時的任務是要種植對應的花朵3500朵。
擁有5到10月的種植員徽章後，還會解鎖超困難任務，以5月活動舉例，玩家需要依序完成6種指定花朵的種花任務，指定花朵通常是當時月分的巨大花朵，每一種指定花朵都要種5000朵，才能完成任務，算起來玩家總共要種3萬朵花才能完成這個超困難任務。
社群週要狂種花 快收集指定花朵精華
每完成一個階段的任務後，系統會贈送下一種指定花花瓣50個，玩家們務必提前收集好花瓣，或是透過活動推出的巨大花朵補充指定花朵精華，玩家先在遊戲中檢查自己5月到10月缺少哪些種植員徽章，再針對該徽章收集花瓣，以免花瓣不夠。
這邊也整理今年5月到11月的巨大花朵情報，5月是勿忘草、6月為風鈴草、7月則是曇花、8月為美人蕉、9月洋桔梗以及10月薊花。玩家如果完成超困難任務，就有機會獲得限定的Mii服飾，但官方尚未宣布11月社群週的獎勵，玩家們要再等等了。
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每年11月是《Pikmin Bloom》的週年紀念月，不僅會推出各種週年紀念活動，還有讓玩家又愛又恨的「社群週」，根據5月舉辦的「社群週」方式，玩家們要在短短一週的時間，補齊過去6個月沒有收集到的種植員徽章，玩家可透過種花任務收集缺少的月分徽章，5月時的任務是要種植對應的花朵3500朵。
擁有5到10月的種植員徽章後，還會解鎖超困難任務，以5月活動舉例，玩家需要依序完成6種指定花朵的種花任務，指定花朵通常是當時月分的巨大花朵，每一種指定花朵都要種5000朵，才能完成任務，算起來玩家總共要種3萬朵花才能完成這個超困難任務。
每完成一個階段的任務後，系統會贈送下一種指定花花瓣50個，玩家們務必提前收集好花瓣，或是透過活動推出的巨大花朵補充指定花朵精華，玩家先在遊戲中檢查自己5月到10月缺少哪些種植員徽章，再針對該徽章收集花瓣，以免花瓣不夠。
這邊也整理今年5月到11月的巨大花朵情報，5月是勿忘草、6月為風鈴草、7月則是曇花、8月為美人蕉、9月洋桔梗以及10月薊花。玩家如果完成超困難任務，就有機會獲得限定的Mii服飾，但官方尚未宣布11月社群週的獎勵，玩家們要再等等了。