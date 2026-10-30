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臺中市北區一處公寓樓梯間近日出現一路延伸的血跡，住戶擔心發生意外，立即報警求助。臺中市政府警察局第二分局育才派出所員警獲報後迅速趕抵現場，循著血跡一路查找，發現一名獨居老翁倒臥住處浴室內，雙腳受傷、體力不支，已無法自行起身。員警立即通報119救護人員到場協助送醫，所幸及時發現並救援，老翁經治療後暫無生命危險。臺中市政府警察局第二分局育才派出所警員繆子祥、田政埊於115年10月19日20時許執行巡邏勤務時，接獲通報指臺中市北區錦祥街上一處公寓門口有血跡。員警不敢大意，立即前往查看，發現血跡從一樓沿樓梯延伸至二樓住家門口，隨即上前敲門呼喊，屋內雖傳出微弱回應，卻始終無人應門。考量屋內人員可能有生命危險，員警確認屋門未上鎖後入內查看，發現屋內留有大量血跡，一名79歲陳姓老翁倒臥浴室地板，雙腳受傷且無力起身，隨即通報救護人員緊急送醫。經了解，陳翁平時獨居，行走需依靠輔具，疑似外出時不慎踩到玻璃碎片，造成雙腳割傷。返家後因未立即就醫，後續又因失血、體力不支倒臥浴室，所幸住戶及時察覺異狀報警，員警積極查找並即時救援，避免憾事發生。第二分局提醒，家中若有獨居長者，親友及鄰里應多加關懷，定期聯繫並留意生活狀況；長者平時也應隨身攜帶行動電話，必要時可申請安裝緊急救援通報設備，以利突發狀況時即時求助。若發現住家周遭有異常血跡、呼救聲或其他疑似危急情形，應立即撥打110或119通報，共同守護長者安全。