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菲律賓「馬榮火山」（Mount Mayon）今（30）日噴發，菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）表示，馬榮火山噴發出一股高達數千公尺的濃密黑煙與火山灰，這場「中度爆炸性噴發」持續了近6分鐘。當局已緊急調升警戒層級，並下令周邊居民展開撤離。綜合外媒報導，菲律賓火山暨地震研究所表示，馬榮火山本次噴發自30日上午11時53分持續至11時59分，火山灰柱噴升至約3000公尺高空後，順著風向緩慢向西南方飄散，影響附近的居民。雖然目前周邊城鎮尚未傳出人員傷亡或重大財產損失報告，但官方已將警告級別從2級調升至3級（最高為5級），並指示半徑6公里危險區域內的居民立即撤離。菲律賓火山暨地震研究所警告，「馬榮火山已進入岩漿噴發的新階段，未來數天至數週內，發生熔岩流及具致命危險的火山碎屑流機率大幅增加，將直接威脅火山中上坡區域」。當局同時呼籲地方政府密切配合撤離行動，以防範火山碎屑流、落石及熔岩威脅，並已向民航單位發出預警，提醒行經該空域的航班繞道飛行，切勿靠近火山周邊。座落於馬尼拉東南方約330公里處的馬榮火山，海拔達2462公尺，以其近乎完美的圓錐形山體聞名於世。它是菲律賓最活躍的火山之一；早在2023年6月，馬榮火山就曾因噴出劇烈火山灰與有毒氣體，迫使山腳下超過1.2萬名居民緊急轉移至庇護所。由於菲律賓地處構造板塊碰撞劇烈的環太平洋火山帶，地震與火山活動極為頻繁。菲律賓近年最嚴重的火山災難發生於1991年，當時皮納圖博火山（Mount Pinatubo）大噴發奪走逾800條人命，產生的巨型火山灰雲甚至飄散至數千公里之外。