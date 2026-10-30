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萊爾富微波食品、熟食區大升級！顧客全讚爆：老闆太聰明

但自從聯邦集團接手之後，微波食品真的好多都好驚人.....現在出最新的三明治，用料超實在，完全不是那種剝開只有前段有餡料的三明治

▲萊爾富最近被討論微波食品、熟食區進步超多，三明治餡料滿滿炸開，童叟無欺。（圖/Threads）

▲不少民眾開箱萊爾富三明治系列，各個都是餡料給好給滿，完全不是那種前端才有料的三明治。（圖/Threads）

萊爾富只花3年就崛起！公認「最大主因」就是熟食區

不過自從聯邦集團接手之後，短短2年多快3年的時間，讓萊爾富的聲勢在超商界完全不輸給7-11以及全家。

原本被公認最弱的「微波食品、熟食區」也陸續迎來大改版，外包裝的改變、新品的推出、真材實料的用心以及實惠的價格

▲萊爾富原本被公認最弱的「微波食品、熟食區」也陸續迎來大改版，外包裝的改變、新品的推出、真材實料的用心以及實惠的價格，深受顧客喜愛。（圖/Threads）

營業規模仍比不上全家、7-11！萊爾富不想輸精神值得鼓勵

雖然距離7-11以及全家還是有很大的差距，但萊爾富敢拼、敢改革、不想輸的精神依舊值得鼓勵。

果C果昔好喝、熟食區大躍進，當時日本茶飲進駐時也是扛了好幾罐回家開心喝，現在已經常常會去消費！

超商萊爾富近幾年在社群的聲量非常高，每次只要推出新品、改版活動都會引起巨大話題，不少民眾也表示自己逛萊爾富的次數已經大幅度提升，然而近日就有網友討論，萊爾富之所以可以這麼快速的崛起，就是因為全新經營者「聯邦集團」非常給力，不僅全面升級店內的設施服務外，最多人有感的就是「微波食品、熟食區」的大躍進，不少人大讚：「聯邦集團老闆真的有頭腦，知道原本萊爾富弱點，強化之後真的不輸給7-11、全家。」有網友在社群平台「Threads」貼文指出「我以前完全是不吃萊爾富的微波食品的，外包裝很醜看起來也很難吃，，超商熟食本來就很便利很重要，萊爾富老闆終於改進這個弱點，真的有厲害到！」貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「一個三明治萊爾富敢賣55元，但人家的餡料是塞好塞滿，真的就是實在」、「以前萊爾富最大弱點就是熟食，現在完全強化了」。事實上，萊爾富是在2023年底時由聯邦集團接手經營，原本是光泉集團經營了34年，萊爾富一直都處在超商界老三，但討論聲量就是不高，生意也是溫溫火火，其主要原因就是萊爾富全面升級店內的設施服務外，，在這個物價高漲以及生活節奏快速的世代，打出一片好名聲，加上店內還引進日本茶飲、推動茶葉蛋提袋、在偏遠地區設立門市等特色，一舉在社群創下高度討論話題，萊爾富可以說是脫胎換骨。然而在聯邦集團在接手兩年多之後，連續兩年營收都成長10%以上，目前已經達到250億至270億的營收規模，今年力拼衝破300億元，《NOWNEWS》記者租屋處旁100公尺就有三大超商，，但近兩年自從萊爾富改版之後，真的有感它們經營團隊的用心。如果你很久沒去逛萊爾富，也許現在你再去看看，吃吃他們的微波食品，可能也會讓你對萊爾富大改觀！