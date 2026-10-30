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選戰倒數28天，台北市長蔣萬安妻子石舫亘今（30）日上午前往成功市場掃街拜票，過程中團隊外包攝影師卻和現場媒體發生衝突，被撞的女記者更當場落淚。蔣萬安競辦緊急道歉，下午掃永春市場時，石舫亘更向現場所有媒體握手致意，一旁的徐巧芯也頻頻道歉，稱「有任何沒有做到位的地方，再次表達歉意」。石舫亘今下午4點到永春黃昏市場掃街，立委徐巧芯、李彥秀、議長戴錫欽、議員秦慧珠、議員參選人李明璇、許原榮都到場，支持者也擠爆現場，一到場在地立委徐巧芯就引導向媒體致意，石一一向現場文字、攝影記者握手致意，頻頻說「謝謝」。由於明天就是台北市長辯論，蔣萬安卻因日夜操勞感冒，甚至傳出失聲，徐巧芯上午也坦言擔心影響辯論，有請他多補充維他命。面對媒體詢問蔣的身體狀況，石舫亘說「真的很謝謝大家的關心，台灣加油，台北加油」。蔣萬安競辦上午也發出聲明，稱考量成功市場空間有限且人潮眾多，為降低對攤商營業與民眾採買的干擾，今日行程原本並未對外公開；現場亦臨時協調媒體夥伴採「共訊」模式，盼在確保安全的前提下協助完成採訪作業。對於行進間仍有媒體夥伴不慎受到推擠，競辦團隊於第一時間即向受影響的媒體夥伴致歉。競辦強調，針對本次事件將深切檢討並優化現場秩序控管，全力維護採訪記者、工作人員與現場民眾的安全與順暢。