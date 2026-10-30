我是廣告 請繼續往下閱讀

▲由於宮廟已塞滿人，支持者也溢流到對面道路上。（圖／記者陳明安攝，2026.10.30）

▲沈伯洋下午偕同總統賴清德赴「天母三玉宮」參香祈福。（圖／記者陳明安攝，2026.10.30）

▲沈伯洋下午偕同總統賴清德赴「天母三玉宮」參香祈福。（圖／記者陳明安攝，2026.10.30）

民進黨台北市長候選人沈伯洋今（30）日下午偕同總統賴清德赴「天母三玉宮」參香祈福，吸引大批「洋流」到場支持。沈伯洋致詞時表示，台北重要的元素，都在天母這一帶，要讓這一座城市不只達到「舒適」的標準，讓它變成「國際」的標準、「世界一流」的標準；賴清德則透露，他剛剛許下一個願，「我祈求神農大帝跟諸位神尊，保庇沈伯洋平安、順利，成功高票當選！」沈伯洋下午偕同賴清德赴「天母三玉宮」參香祈福，包含民進黨秘書長徐國勇、立委吳思瑤、議員鍾佩玲、陳慈慧、林延鳳，林世宗、陳賢蔚等人出席，吸引大批「洋流」到場，由於宮廟已塞滿人，支持者也溢流到對面道路上。值得一提的是，捲入士林里長餐會賄選案的林世宗，今清晨200萬交保，下午也出席該場活動，沈伯洋、賴清德致詞時也特別點名他到場。沈伯洋致詞時表示，這一帶他其實常來，會去吃日本料理，這邊是一個文化聚集之地，也是飲食聚集之地，更重要的是，這附近也有以前的宿舍群、有信仰中心，離山又非常近，又有天母的商圈，還有改造得非常好的士東市場，能夠想像台北重要的元素，都在天母這一帶。沈伯洋說，現在世界各國都在提「15分鐘生活圈」，這15分鐘生活圈，在天母展現得淋漓盡致，若要讓15分鐘變得更好，其實應該讓大家在「步行的距離」、「步行的舒適度」能更好，如人行道的規劃、路途的規劃、中間行走的安全，都是城市規劃的一部分。沈伯洋續指，現在天母有越來越多的年長者，對於行走的方便性、安全性其實非常重視；他強調，要讓這一座城市不只達到「舒適」的標準，要讓它變成「國際」的標準、「世界一流」的標準。賴清德表示，今天很高興來到三玉宮來為台灣祈福，很開心看到現場人山人海，「感謝大家對伯洋的愛護！我們大家有一個共同的心願，要共同來支持沈伯洋，讓他順利高票當選！」賴清德提到，看到沈伯洋對天母的歷史、地理、文化，都非常清楚，這表示對地方清楚，是未來做市長的根本，而吳思瑤也提出在地誌，充分記錄天母一帶所有的歷史、文化，還有各項的活動；他說，沈伯洋當選市長後，會深化在地，未來會更加國際，「越在地、越國際，也要優化我們在地的生活環境」。賴清德說，他為全國人民來祈福，保庇台灣國泰民安、風調雨順，「我們天母、台北市四時無災、八節有慶，所有的善男信女合家平安、大家大賺錢」，而他剛剛也有許一個願，「我祈求神農大帝跟諸位神尊，保庇沈伯洋平安、順利，成功高票當選！」他強調，平安很重要，沈伯洋要平平安安，所有競選的活動要順順利利、圓滿成功，最後能夠達到高票當選，完成大家的心願。賴清德說，沈伯洋抽到3號，代表要成為台北靠山，代表沈伯洋要替「台灣首都換新衫」，沈伯洋是一位有勇氣，且有專業知識，沈不僅了解國際事務、全國事務，連地方的文化種種都非常了解，他曾做過市長，一個好的市長，除了要有專業的施政願景計畫，對地方要非常了解；對地方不了解，就沒辦法做一個最好的市長，大家能夠用各種的角度來檢驗沈伯洋，沈確確實實是一位非常優秀的市長。