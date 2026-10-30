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台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新賽季開打，王道銀行（O-Bank）今（30）日發表新北國王聯名卡全新卡面「GOLDEN CROWN」與2026-2027賽季多項卡友優惠，包括新北國王聯名卡可獨享全主場賽事優先購票權、例行賽主場賽事球票最優8折優惠。另提供新北國王及味全龍聯名卡皆適用的刷卡優惠，只要刷卡消費達各活動門檻，將分別抽新北國王主場VIP第一排或王道銀行女王應援席球票，以及抽新北國王球員林書緯、李愷諺見面會與新北國王啦啦隊見面會；新北國王贏球隔日使用雙運動聯名卡綁定LINE Pay或Apple Pay消費，可享有現金回饋加碼1%優惠。新北國王聯名卡全新卡面「GOLDEN CROWN」今正式亮相，王道銀行同步推出專屬購票與購物優惠，自即日起至2027年6月30日止，凡持國王聯名卡至購票平台KKTIX線上刷卡購買新北國王主場球票，可享含例行賽與季後賽在內所有主場賽事的優先購票權，同時可享例行賽平日賽事票價8折、週末賽事票價9折優惠，每場限量500張，每人限購4張，另於前述活動期間內，至新北國王實體或線上商城消費刷新北國王聯名卡，不限金額皆享9折優惠；此外，自2026年10月31日起至2026年12月31日止，於任一通路消費刷新北國王聯名卡，前500名累積消費金額達新台幣16,888元（含）以上的卡友，可獲新北國王CROWN THE CITY行李箱乙個，每人限回饋乙次。此外，王道銀行更推出新北國王及味全龍雙運動聯名卡卡友可同享的多項優惠。自2026年10月31日起至2027年3月31日止，持新北國王聯名卡或味全龍聯名卡，至任一通路刷卡消費且完成登錄，單月累積消費金額達新台幣3,000元（含）以上，即可獲得一次抽國王主場球票機會，單月抽獎機會可累計且無上限，於前述活動期間內，共將抽出10名卡友，各可獲2張新北國王主場指定賽事VIP第一排或王道銀行女王應援席指定席位球票；此外，自2026年10月31日起至2027年5月31日止，至新北國王商城消費刷新北國王或味全龍聯名卡，每月前200名累積消費金額達新台幣3,888元（含）以上者，可獲新北國王商城購物金新台幣100元，每人每月得享回饋乙次。刷新北國王、味全龍聯名卡消費滿額，還可抽新北國王球員與啦啦隊見面會。自即日起至2027年1月31日止，完成球員見面會抽獎活動登錄且單筆消費達新台幣500元（含）以上，即可獲得一次抽球員見面會的機會，抽獎機會可累計且無上限，共將抽出30名卡友；累積刷卡金額達新台幣5,000元（含）以上且累積金額最高的前10位卡友，無須參加抽獎即可直接參加。此外，即日起至2027年2月28日期間，完成啦啦隊見面會抽獎活動登錄的卡友，單筆消費或累積刷卡金額達前述球員見面會相同指定門檻，則可抽啦啦隊見面會或可直接參加；參與見面會卡友，還可獲活動當日賽事球票以及球員或啦啦隊精緻卡套。此外，為了幫新北國王隊加油，自2026年10月31日起至2027年5月16日止，每月前1,500名完成現金回饋加碼活動登錄的新北國王與味全龍聯名卡卡友，當月新北國王隊不限主客場贏球的隔日，使用LINE Pay或Apple Pay綁定前述聯名卡消費，除可享原有1%現金回饋無上限外，額外可再享現金回饋加碼1%，每人每月最高加碼現金回饋新台幣100元。新北國王隊聯名簽帳金融卡活動詳見：