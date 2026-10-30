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▲唐美雲（如圖）不僅被發現脖子上特別繫著橘色「洋流慧聚」的飄帶，日前也大方現身蘇巧慧的競選總部成立大會。（圖／翻攝自IG）

2026九合一選戰倒數，不少藝人公開表態，歌仔戲天后唐美雲近日也被捕捉到身上戴著橘色「洋流慧聚」飄帶，公開力挺民進黨台北市長候選人沈伯洋、新北市長候選人蘇巧慧，引發話題。同樣是歌仔戲演員的陳亞蘭，今（30）日被問到政治話題，強調自己延續楊麗花的叮嚀始終維持中立，「因為每個黨派都有喜歡我們的觀眾，大家都是一家人。」唐美雲公開表態力挺沈伯洋、蘇巧慧等候選人，引起網友熱議，同樣身為歌仔戲演員的陳亞蘭，與她私交還不錯，今日受訪時被問到政治表態話題，她表示：事實上，唐美雲不僅被發現脖子上特別繫著橘色「洋流慧聚」的飄帶，日前也大方現身蘇巧慧的競選總部成立大會，即使當天下著大雨，她依舊坐在台下為好友應援，之後更是直接把洋流絲帶綁在身上，明確表達了自己的政治立場，讓支持者激動表示：「跟唐老師一起慧聚洋流。」留言竟釣出唐美雲本人回覆：「大家一起來！」蘇巧慧過去在立法院教育及文化委員會任職時，因積極協助藝文工作者而與唐美雲結緣，她還曾表示自己從小就是看著唐美雲的歌仔戲長大，非常敬重其對傳統戲曲的貢獻。日前蘇巧慧特別前往探班唐美雲歌仔戲團，更親自化身「一日歌仔戲學徒」，向國寶級演員唐美雲、許秀年請益歌仔戲功夫。對於蘇巧慧前來探班，唐美雲表示，「我個人認為巧慧是一位熱心、很有國際觀、很接地氣的一個人。而且她做事很認真，重點是她也很關心我們藝文圈，對於歌仔戲、藝文圈她都非常支持鼓勵。」隨著蘇巧慧投入新北市長選戰，唐美雲多次以行動高調表達支持。