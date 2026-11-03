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桃園青埔「高鐵特定區停三、停四立體多目標停車場」BOT案正式開工，預計2030年完工，可望紓緩青埔假日停車需求，並補足高鐵站前餐飲機能缺口，為區域商業發展再添動能。「高鐵特定區停三、停四立體多目標停車場」BOT案將提供1,084席汽車及514席機車停車位，並導入旅館、餐飲、商辦及金融服務設施。信義房屋青埔A18店專員劉巧陵指出，目前青埔假日人潮主要集中於華泰名品城、IKEA及周邊商業設施，吸引不少外地遊客，也衍生停車位不足與交通壅塞問題。另一方面，高鐵站前以商辦與住宅為主，餐飲選擇相對有限，居民與上班族多仰賴商場內的連鎖餐廳，在地小吃較少，假日用餐去處也不多。未來停三、停四導入餐廳與旅館，可望增加不同於現有商場的餐飲選擇。房市方面，A18站周邊仍是青埔主要交易核心。劉巧陵表示，區內產品以套房及兩房為主，但套房貸款條件較嚴，多數首購族以兩房為優先。步行至高鐵站約5至10分鐘、屋齡2至3年的中古大樓，每坪行情約55-60萬元，兩房室內約11至12坪，總價約1,400萬至1,500萬元。買盤以30歲左右首購族及科技業通勤族為主，不少來自新竹、竹北及南港的工程師，看中高鐵通勤便利與較新的住宅環境。從青埔搭高鐵至新竹約10分鐘、板橋約10分鐘、台北約20分鐘，加上街廓整齊、道路寬闊、綠地較多，吸引跨區購屋需求。除了年輕首購族，青埔也吸引部分退休換屋族，預算多在3,000萬至4,000萬以內，偏好三房及景觀條件，選屋範圍會延伸至A17書法公園及A19美術館周邊。區域發展上，劉巧陵表示，青埔近年陸續有大型商場、影城及美術館等建設，站前廣場開發也受到關注。不過站前廣場規劃開發期程約10年，第一期約需7年，時程較長。停三、停四緊鄰站前廣場，預計2030年完工，可望先行提供停車與商業服務，逐步完善站前生活機能。至於房價表現，劉巧陵指出，近期青埔受整體房市大環境降溫影響，整體交易量有所放緩，多數社區房價大致呈現持平或微幅修正的盤整狀態。不過，部分具備特殊地段優勢或指標性建案，價格表現依然穩健，青埔高鐵站前亦有高價成交案例，例如今年7月曾有套房成交單價突破75萬元，高於屋齡2至3年中古大樓約每坪60萬元的平均行情。她認為，停三、停四BOT案短期內主要效益在於補足餐飲與停車等生活機能、提升生活與工作便利性，長期則能為整體區域價值提供穩固的支撐。