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LINE通話錄製免費用！2027年1月改付費功能：試用結束檔案會消失

試用期間只到2027年1月下旬，後續將轉為LINE Premium會員專屬功能。試用期結束後，用戶需要花費月費165元訂閱服務才能繼續使用，非LINE Premium 會員在這段期間錄製的檔案，也會在結束試用後刪除

▲LINE今（30）日宣布，表示LINE Premium新功能「通話錄製」於LINE Labs開放所有LINE用戶免費試用，但試用期間只到2027年1月下旬，後續將轉為LINE Premium會員專屬功能。（圖／LINE提供）

LINE通話錄製是什麼？使用方式教學：最長可錄音1小時

LINE通話錄製功能怎麼開啟？簡單3步驟快速學

🟡LINE「通話錄製功能」開啟步驟

將LINE更新至16.0（含）以上或最新版本。 至LINE「主頁」點選右上角的「設定」。 在LINE設定頁面中（往下滑）進入「LINE Labs」，即可啟用「通話錄製」。

▲LINE「通話錄製功能」開啟步驟一圖看。（圖／LINE提供）

LINE錄音檔自動存Keep筆記！超過1GB無法上傳

▲通話結束後，錄製檔案會以MP4格式傳送至Keep筆記，方便用戶日後查看。用戶也可在「通話錄製檔」頁面中查看檔案狀態；若檔案尚未成功傳送至Keep筆記，可依畫面提示重新手動傳送，或儲存至裝置。（圖／記者陳明中攝）

LINE通話錄音有地區限制！僅台日泰開放、雙方帳號設定要相同

LINE通話錄製新功能來了！《NOWNEWS今日新聞》整理LINE通話錄音功能開啟步驟、使用方式以及限制等，想免費體驗的用戶可把握試用期間。LINE今（30）日宣布，表示LINE Premium新功能「通話錄製」於LINE Labs開放所有LINE用戶免費試用，但；LINE Premium 會員則可以啟用進階備份來加以保留。LINE「通話錄製」支援一對一語音及視訊通話，最長可語音錄製1小時，以及720p畫質20分鐘、480p畫質50分鐘的錄影，用戶錄影時可依照畫面調整錄製畫質。使用方式相當簡單，只要在通話中點選「開始錄製」選項即可錄音，系統將對通話雙方播放語音導覽，並於畫面上顯示通話對象正在錄製通話，在通話結束後自動將檔案傳至Keep筆記。根據LINE官方提醒，如需使用LINE「通話錄製功能」時，務必先將LINE更新至16.0（含）以上或最新版本，並在「LINE Labs」內開啟相關設定，如需開啟可參考以下3步驟操作：LINE官方表示，通話結束後，錄製檔案會以MP4格式傳送至Keep筆記，方便用戶日後查看。用戶也可在「通話錄製檔」頁面中查看檔案狀態；若檔案尚未成功傳送至Keep筆記，可依畫面提示重新手動傳送，或儲存至裝置。，可後續手動儲存至裝置。LINE Premium用戶只要啟用進階備份功能，存到Keep筆記的通話錄製內容不會過期。LINE官方也提醒，如果用戶設定只在Wi-Fi或非計量付費網路環境下傳送檔案，系統便不會透過行動網路自動上傳。若希望使用行動網路傳送檔案，請在通話錄製畫面中手動將檔案傳送至Keep筆記。不過使用LINE「通話錄製功能」還是有限制，目前僅開放日本、台灣、泰國3地區使用該功能，且規定雙方LINE帳號使用國家或地區設定需相同，並只開放在1對1的語音通話、1對1的視訊通話中使用。