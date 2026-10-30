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眼部是影響臉部神韻的關鍵，無論是雙眼⽪線條、上眼⽪鬆弛，還是眼型比例，都會影響整體視覺。具耳⿐喉頭頸外科專科醫師資格、並取得台灣顏⾯整形重建外科醫學會認證的謝忠佑醫師，⽇前於「第44屆台灣微整形美容醫學會研討會（2026 TMIAS）」以「上眼⽪整形臨床經驗分享」發表專題演講，從術前評估、⼿術⽅式到眼整形修復的策略，與在場醫師分享多年累積的臨床經驗。許多⼈在考慮雙眼⽪⼿術或改善眼⽪鬆弛時，往往將焦點放在雙眼⽪線條的寬度，卻忽略眼周結構、眉⽑位置及提眼肌功能等因素。謝忠佑醫師指出，耐看的眼部整形應順應原有的眼型條件與五官比例，術前做好全⽅位評估，再依眼部結構與個別條件選擇合適的⼿術⽅式。針對常⾒的「眼⽪下垂、看起來沒精神」，謝忠佑醫師說明，背後成因其實⼤不相同：⽪膚老化鬆弛，或眉⽑位置下垂壓住上眼⽪，屬於「假性眼瞼下垂」；若是提眼肌功能不⾜或提眼肌腱膜鬆脫，則屬於「真性眼瞼下垂」。術前必須先釐清真正成因，才能判斷適合縫式（埋線）雙眼⽪、切開式雙眼⽪、調整提眼肌，或需要搭配提眉⼿術，避免術後出現「眉壓眼」的問題。「很多⼈以為眼睛沒精神就是要割雙眼⽪，但如果問題出在眉⽑或提眼肌，只做雙眼⽪反⽽可能讓眼睛看起來更沉重。」謝忠佑醫師說。⾄於東⽅⼈常⾒的眼⽪浮腫、脂肪較厚，或內眼⾓贅⽪（俗稱蒙古摺）等情況，也無法單靠⼀條雙眼⽪線解決。謝忠佑醫師分享，這類情況須將眼周組織⼀併納入設計，依個別條件評估是否需要適度處理過厚的眶脂肪或眼輪匝肌後脂肪（ROOF），並避免移除過多造成眼窩凹陷；內眼⾓贅⽪明顯者則評估是否搭配內眼⾓⼿術，讓雙眼⽪線條更加輕盈、協調。近年因初次⼿術後對眼型不滿意⽽尋求重修的案例也有增加的趨勢。謝忠佑醫師表⽰，常⾒的重修原因包括眼褶過寬、眼褶過⾼或瞼板前組織堆積造成的「⾁條感」、疤痕，以及前次⼿術造成的提眼肌功能受損；⽽重修難度較⾼，是因為前次⼿術留下的沾黏、疤痕組織與結構改變，會讓眼周環境更加複雜。謝忠佑醫師指出，重修的核⼼在於「組織層次的重建」：須重新檢視提眼肌、脂肪及眼輪匝肌後脂肪組織的狀態，細⼼鬆解沾黏，並盡可能將組織層次恢復正常，以改善⾁條感、眼褶過寬或兩眼不對稱等問題。他也提醒，若提眼肌曾因前次⼿術或沾黏⽽受損，部分情況（例如內側眼瞼弧度）未必能完全恢復，術前應與求美者充分溝通合理的預期。謝忠佑醫師認為，無論流⾏趨勢如何變化，眼整形都應建立在個⼈原有的五官條件上，並將眼周結構、臉部比例，以及微笑、眨眼時的動態表情⼀併考量。「眼部整形沒有標準答案，」他說，「保留⾃⼰的原⽣特⾊，才是最好的設計。」警語：任何⼿術及醫學美容療程皆具有風險與恢復期，實際治療⽅式與術後效果因個⼈體質、條件及醫師評估⽽有所差異。本⽂內容僅供醫療知識分享與衛教參考，不應作為診斷或治療依據，如有相關需求，應諮詢專業醫師進⾏評估。