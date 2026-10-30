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台北市長蔣萬安近日偕妻子接受主持人王偉忠專訪，不過在節目中聊到輝達落腳台北案時，夫人石舫亘卻稱「還好在美國有交到一些很好的朋友」，才能成功聯繫上輝達創辦人黃仁勳。此說法一出，立刻掀起外界質疑聲浪，作家趙曉慧也忍不住大嘆，這場邀功風波，不僅沒能為蔣萬安的選情加分，反而惹來科技界與外商內部的集體反彈與嘲笑，為蔣萬安出包紀錄再添一筆。趙曉慧表示，黃仁勳雖然愛逛夜市、作風親民，但輝達是一家市值數兆美元、全球制度最嚴密的科技跨國企業。外商與科技巨頭，最在乎的是企業治理與體制信任，任何幾百億規模的海外總部選址與投資，背後是嚴謹的法務、財務、不動產策略與全球供應鏈評估團隊，怎麼可能靠一個基層工程師牽線，然後蔣萬安就搞定讓輝達決定落腳台北？趙曉慧狠酸，蔣萬安夫妻對外宣稱靠私交直接連上黃仁勳，等於當眾洗臉輝達台灣分公司的管理層與執行團隊，暗示他們的專業評估不如「市長夫婦的一通電話」。但台北本來就是輝達的首選，不是蔣萬安「求」來的，更不是工程師「牽線」換來的，但蔣萬安的思維，卻始終停留在國民黨傳統的「宮廷密室」與「買辦網絡」。「尤其這種話從石舫亘的嘴巴裡說出來，這不就是自找麻煩扯上市長夫人的『裙帶關係』？」趙曉慧強調，真正具備治理厚度的城市首長，談招商時端出來的加分項應該是，如何解決北士科的地上權合約僵局、如何協調水電供應、如何規劃國際雙語學校與交通接駁，不是拿裙帶關係出來說嘴。