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項目 舊制 新制（11月1日起） 付款方式 在店內結帳時直接免消費稅 先付含稅價，出境確認後再退稅 商品分類 分「一般物品」和「消耗品」，各自要滿5,000日圓 取消分類，未稅合計滿5,000日圓就能退稅 消耗品上限 同一家店每天最多50萬日圓 取消上限 免稅密封袋 化妝品、零食等消耗品要裝進密封袋，在日本不能拆 不再使用密封袋 海關確認時機 通過安檢後 託運行李、通過安檢之前

要先墊錢 ：購物時要先付含10%消費稅的全額，退稅款要等出境確認後才會退回，實際入帳時間依各店家和退稅業者而定。

：購物時要先付含10%消費稅的全額，退稅款要等出境確認後才會退回，實際入帳時間依各店家和退稅業者而定。 退款資料要分別登錄 ：新津提醒，不同商店可能和不同的退稅服務業者合作，旅客可能要向2家、甚至3家業者分別登錄信用卡等退款資料。就算在機場完成海關確認，如果沒有登錄退款資料，稅款還是退不回來。部分業者也可能收取手續費，購物時最好先問清楚。

：新津提醒，不同商店可能和不同的退稅服務業者合作，旅客可能要向2家、甚至3家業者分別登錄信用卡等退款資料。就算在機場完成海關確認，如果沒有登錄退款資料，稅款還是退不回來。部分業者也可能收取手續費，購物時最好先問清楚。 先託運就退不了：如果先把免稅商品放進託運行李，再去做海關確認，商品已經拿不出來，就無法完成退稅。此外，購物後超過90天才出境，也不能退稅。

▲先託運就退不了稅！日本退稅新制3大陷阱（圖／路透社／達志影像）

台灣人最愛的日本購物退稅，11月1日起大變身！日本將從「店內直接免稅」，改成「先付稅、出境確認後再退稅」的新制。不少台灣旅客擔心機場大排長龍，日本購物旅遊協會（JSTO）代表理事新津研一接受中央社專訪時表示，旅客只要在機場用海關自助終端機掃描護照，顯示綠燈就能完成確認，「快的話只要5秒」，原則上不需要開箱逐件檢查。不過，新制也有幾個容易踩雷的地方，旅客出發前最好先弄清楚。日本這次大改退稅制度，主要是為了防止免稅商品在日本國內被轉售牟利。據日本國稅廳統計，3年前出境旅客購買免稅商品的總額一年超過6,000億日圓，其中有374人購買金額超過1億日圓；當局查核其中57人，竟有56人無法出示所購商品，涉及欠稅約18億5,000萬日圓。新津研一說明，旅客抵達機場後，要先帶著所有免稅商品，到海關自助終端機掃描護照，。如果顯示綠燈，代表海關確認完成，就可以去櫃檯託運、正常出境；如果顯示紅燈，就要帶著免稅商品到海關人工櫃檯接受檢查。新津強調，紅燈不代表失去退稅資格，只是需要進一步檢查。他推測，9成以上正常購物的旅客應該都能拿到綠燈，但購買高價精品、大量買同一款商品，或購物模式和一般觀光客不同的人，比較可能被抽查，建議這類旅客提早到機場。旅客也可以透過Visit Japan Web，連上機場專用Wi-Fi，用自己的手機完成海關程序。對旅客來說，新制最大的好處是更自由。過去化妝品、零食等消耗品，一家店一天最多只能免稅50萬日圓，還必須裝在密封袋裡，在日本不能拆開；新制取消上限和密封袋，一般物品和消耗品也能合併計算滿5,000日圓的門檻，湊單更容易。不過，新制也有不少要注意的地方：另外，日本退稅業者也提醒，同一張收據上的商品，如果有部分已經在日本使用掉，例如吃掉的零食、用掉的化妝品，可能會影響整張收據的退稅，旅客要特別留意。新津也指出，現金退稅櫃檯主要設在新千歲、成田、羽田、中部、關西、福岡和沖繩等主要國際機場，但不是所有商店都提供現金退款，購物時最好先確認商店合作的退稅方式和適用機場。至於機場會不會大塞車，新津表示，以羽田機場第3航廈為例，已設置15台以上的海關自助終端機，其他主要機場也已準備好，必要時還能用手持設備分流。不過，實際狀況還要等新制上路後才知道，他建議旅客事先了解流程，避免耽誤行程。