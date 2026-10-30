台灣人最愛的日本購物退稅，11月1日起大變身！日本將從「店內直接免稅」，改成「先付稅、出境確認後再退稅」的新制。不少台灣旅客擔心機場大排長龍，日本購物旅遊協會（JSTO）代表理事新津研一接受中央社專訪時表示，旅客只要在機場用海關自助終端機掃描護照，顯示綠燈就能完成確認，「快的話只要5秒」，原則上不需要開箱逐件檢查。不過，新制也有幾個容易踩雷的地方，旅客出發前最好先弄清楚。
為何要改？374人一年狂買逾1億日圓 56人交不出商品
日本這次大改退稅制度，主要是為了防止免稅商品在日本國內被轉售牟利。據日本國稅廳統計，3年前出境旅客購買免稅商品的總額一年超過6,000億日圓，其中有374人購買金額超過1億日圓；當局查核其中57人，竟有56人無法出示所購商品，涉及欠稅約18億5,000萬日圓。
新舊制度大不同 5大差異一次看
機場怎麼辦？先掃護照再託運
新津研一說明，旅客抵達機場後，要先帶著所有免稅商品，到海關自助終端機掃描護照，一定要在航空公司託運行李之前完成。如果顯示綠燈，代表海關確認完成，就可以去櫃檯託運、正常出境；如果顯示紅燈，就要帶著免稅商品到海關人工櫃檯接受檢查。
新津強調，紅燈不代表失去退稅資格，只是需要進一步檢查。他推測，9成以上正常購物的旅客應該都能拿到綠燈，但購買高價精品、大量買同一款商品，或購物模式和一般觀光客不同的人，比較可能被抽查，建議這類旅客提早到機場。旅客也可以透過Visit Japan Web，連上機場專用Wi-Fi，用自己的手機完成海關程序。
新制優點：沒有上限、不用密封袋
對旅客來說，新制最大的好處是更自由。過去化妝品、零食等消耗品，一家店一天最多只能免稅50萬日圓，還必須裝在密封袋裡，在日本不能拆開；新制取消上限和密封袋，一般物品和消耗品也能合併計算滿5,000日圓的門檻，湊單更容易。
新制3大陷阱：先墊錢、要登錄、託運就沒了
不過，新制也有不少要注意的地方：
現金退稅只在7大機場
新津也指出，現金退稅櫃檯主要設在新千歲、成田、羽田、中部、關西、福岡和沖繩等主要國際機場，但不是所有商店都提供現金退款，購物時最好先確認商店合作的退稅方式和適用機場。
至於機場會不會大塞車，新津表示，以羽田機場第3航廈為例，已設置15台以上的海關自助終端機，其他主要機場也已準備好，必要時還能用手持設備分流。不過，實際狀況還要等新制上路後才知道，他建議旅客事先了解流程，避免耽誤行程。
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日本這次大改退稅制度，主要是為了防止免稅商品在日本國內被轉售牟利。據日本國稅廳統計，3年前出境旅客購買免稅商品的總額一年超過6,000億日圓，其中有374人購買金額超過1億日圓；當局查核其中57人，竟有56人無法出示所購商品，涉及欠稅約18億5,000萬日圓。
新舊制度大不同 5大差異一次看
|項目
|舊制
|新制（11月1日起）
|付款方式
|在店內結帳時直接免消費稅
|先付含稅價，出境確認後再退稅
|商品分類
|分「一般物品」和「消耗品」，各自要滿5,000日圓
|取消分類，未稅合計滿5,000日圓就能退稅
|消耗品上限
|同一家店每天最多50萬日圓
|取消上限
|免稅密封袋
|化妝品、零食等消耗品要裝進密封袋，在日本不能拆
|不再使用密封袋
|海關確認時機
|通過安檢後
|託運行李、通過安檢之前
新津研一說明，旅客抵達機場後，要先帶著所有免稅商品，到海關自助終端機掃描護照，一定要在航空公司託運行李之前完成。如果顯示綠燈，代表海關確認完成，就可以去櫃檯託運、正常出境；如果顯示紅燈，就要帶著免稅商品到海關人工櫃檯接受檢查。
新津強調，紅燈不代表失去退稅資格，只是需要進一步檢查。他推測，9成以上正常購物的旅客應該都能拿到綠燈，但購買高價精品、大量買同一款商品，或購物模式和一般觀光客不同的人，比較可能被抽查，建議這類旅客提早到機場。旅客也可以透過Visit Japan Web，連上機場專用Wi-Fi，用自己的手機完成海關程序。
新制優點：沒有上限、不用密封袋
對旅客來說，新制最大的好處是更自由。過去化妝品、零食等消耗品，一家店一天最多只能免稅50萬日圓，還必須裝在密封袋裡，在日本不能拆開；新制取消上限和密封袋，一般物品和消耗品也能合併計算滿5,000日圓的門檻，湊單更容易。
新制3大陷阱：先墊錢、要登錄、託運就沒了
不過，新制也有不少要注意的地方：
- 要先墊錢：購物時要先付含10%消費稅的全額，退稅款要等出境確認後才會退回，實際入帳時間依各店家和退稅業者而定。
- 退款資料要分別登錄：新津提醒，不同商店可能和不同的退稅服務業者合作，旅客可能要向2家、甚至3家業者分別登錄信用卡等退款資料。就算在機場完成海關確認，如果沒有登錄退款資料，稅款還是退不回來。部分業者也可能收取手續費，購物時最好先問清楚。
- 先託運就退不了：如果先把免稅商品放進託運行李，再去做海關確認，商品已經拿不出來，就無法完成退稅。此外，購物後超過90天才出境，也不能退稅。
新津也指出，現金退稅櫃檯主要設在新千歲、成田、羽田、中部、關西、福岡和沖繩等主要國際機場，但不是所有商店都提供現金退款，購物時最好先確認商店合作的退稅方式和適用機場。
至於機場會不會大塞車，新津表示，以羽田機場第3航廈為例，已設置15台以上的海關自助終端機，其他主要機場也已準備好，必要時還能用手持設備分流。不過，實際狀況還要等新制上路後才知道，他建議旅客事先了解流程，避免耽誤行程。