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IC設計大廠聯發科（2454）今（30）日舉行線上法說會。針對近期市場憂心AI基礎設施融資壓力、年度經常性收入（ARR）成長放緩，以及雲端服務供應商（CSP）可能縮減資本支出，法人關注，若AI市場進入低迷期，客戶將優先採購通用GPU，還是自行設計的ASIC？對此，聯發科執行長蔡力行表示，市場環境愈艱難，愈能凸顯產品競爭力，最終具備競爭優勢的晶片才能脫穎而出。蔡力行坦言，過去幾周市場確實出現波動，但若將觀察時間拉長至未來1至3年，AI及運算需求仍將持續成長，只是成長速度可能有所變化。他指出，AI運算的整體可尋址市場（TAM）規模相當龐大，聯發科目前最重要的策略，就是與一流客戶合作，打造能夠經得起時間考驗的產品。針對GPU與ASIC之間的競爭，蔡力行認為，市場環境愈具挑戰，真正具有競爭力的晶片反而愈容易脫穎而出。他肯定GPU業者仍會持續推出優秀產品，但並非所有ASIC都能成功，最終仍取決於晶片的效能表現及市場競爭力。蔡力行進一步強調，對聯發科目前開發中的AI加速器產品抱持高度信心，即使未來市場可能出現波動，仍相信聯發科能在競爭中持續提升實力，變得更好、更強大。