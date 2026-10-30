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韓國忠清南道28日發生一起令人震驚的命案。一名30多歲的韓國男子涉嫌持刀刺殺一名相識的20多歲日籍女性，他在犯案後潛逃，但旋即於29日凌晨被捕。大田地方法院今（30）日開庭審理，法官認為被告有逃亡之虞，正式批准羈押。根據《韓聯社》報導，這起命案發於28日下午4時20分左右。涉案的30多歲男子A某攜帶預先準備好的兇器，前往位於忠清南道天安市斗井洞的一處商務公寓，向住在那裡的日籍女性B某狠下殺手。被害人在遇襲瞬間曾緊急打電話向友人求救，友人接獲訊息後隨即向警方報案。警方獲報後展開追緝，透過監視器分析，於29日凌晨1時6分左右，在全羅北道全州市區的一間旅館內將潛逃的A某逮捕到案。警方調查顯示，嫌犯與被害人彼此認識，今年內曾見面兩次，但並非情侶關係，過去亦無跟蹤騷擾等相關報案紀錄。嫌犯在接受警方訊問時坦承犯行，並供稱「因股票投資失敗遭受重創，覺得未來毫無希望而萌生死意。但自己一個人死太害怕，想起認識的B某，才決定要帶她一起赴死」。今日上午11時許，嫌犯A某前往出席羈押審查，戴帽子、口罩遮住臉部，對媒體包圍追問「犯案動機為何」、「對被害人不感到抱歉嗎」等問題時，始終低頭保持沉默、一言不發。法院審查後表示，考量被告「有逃亡之虞」，正式批准羈押。目前韓國警方正就案件細節及確切的犯罪過程進行深入調查。