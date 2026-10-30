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▲主計總處今（30）日公布第3季國民所得概估統計，第3季經濟成長率概估為14.36%，較8月預測數再增加2.94個百分點。（圖／主計總處提供）

資本實質成長26.36％ 較預測增加4.26百分點

第3季創下多項紀錄 主計總處：內外皆熱

主計總處今（30）日公布第3季國民所得概估統計，第3季經濟成長率（GDP成長率）概估為14.36%，較8月預測數再增加2.94個百分點，推升主因為商品出口及資本形成表現優於預期，今年前3季累計為1976年以來，也就是半世紀的新高；主計總處評價，目前經濟是呈現「內外皆熱」的強勁成長，外需方面，輸出受到AI商機持續擴展，加上電子零組件消費性新品備貨需求升溫及產品價格上漲效應，商品及服務輸出實質成長21.12％，較預測數增加1.46個百分點。輸入則因為AI產業鏈及出口需求旺盛，帶動廠商積極備料與購置資本設備，第3季商品及服務輸入實質成長20.12％，較預測數減少1.26個百分點。輸出與輸入相抵，國外淨需求對經濟成長貢獻4.94個百分點。而在內需方面，民間消費因企業獲利表現亮眼，推升股市創高，零售業及餐飲業營收暢旺，國人在國內消費實質成長4.90％，國人在國外消費實質成長12.54％，但旅行支出同步增加，第3季民間消費實質成長5.37％，較預測數增加0.01個百分點；政府消費實質成長6.43％，較預測數增加0.88個百分點。資本形成則因應AI基礎設施加速布建及相關應用升級深化，企業積極提升先進製程、技術與擴充產能，機械設備、運輸工具、智慧財產及營建工程投資均同步成長，併計存貨變動並剔除物價因素後，概估資本實質成長26.36％，較預測數增加4.26個百分點。綜合國外淨需求及國內需求，第3季GDP概估為14.36%。主計總處專門委員江心怡指出，若單看第3季同期表現，是48年以來最高；累計今年前3季為14.22%，為1976年，也就半世紀以來新高，更補充從2025年第4季到今年第3季，連續4季都在雙位數成長，僅次於在1986年連續6季雙位數成長的紀錄。她分析，內需及外需貢獻度，可以發現內需對GDP貢獻度逐季上升，認為整體經濟呈現「內外皆熱」，而這次經濟成長是建立在去年高基期之上再往上衝，認為是名符其實的「強勁成長」。但即便經濟概估都一片向陽，但第三季消費者物價指數（CPI）年增率來到2.43%，成為各項經濟指標中的唯一一片烏雲。江心怡說，CPI會影響到民間消費動能，但考量到目前財富所得效果還是偏正向，認為對於民眾購買力影響有限。