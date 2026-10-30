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日本職棒（NPB）FA（自由球員）制度迎來重大變革，日職今（30）日正式宣布，與球員工會達成「補償機制改革」共識，並且經12球團表決通過，今年季後起35歲以上選手行使FA將全面免除補償；而在2027、2028年季後，將全面廢除「選手補償」，轉向以選秀指名權或金錢作為補償方式。2022年季末，台灣投手張奕曾因森友哉FA案成為補償選手，在此制度確定逐步走向歷史後，張奕成為日職史上首位、也是迄今唯一一位非日本籍的補償選手。據《日刊體育》報導，日職今日宣布進行FA補償的重大調整異動，今年季後起，凡符合「行使FA權利的隔年4月1日時年滿35歲」之選手，若行使FA權利，網羅該選手的球團將完全無須向原球團支付「金錢」或提供「選手」的補償。此項規定不論選手所屬的分級均一律適用，目的是促進資深老將轉隊的順暢度。更重要的是，在2027年及2028年季後的這2年間，將廢除傳統的「選手補償」，改為導入「選秀指名權補償」。A級選手將由獲得球團讓渡隔年選秀會第2輪指名權給原球團，B級選手則讓渡第3輪指名權。原球團擁有選擇收取「指名權」或「金錢補償」的權利。選手的補償分級也進行了部分調整，A級維持現行的隊內薪資前1至3名；B級改為第4至8名（較現行減少2人）；C級則為第9名以後。配合此調整，若選擇金錢補償，A級補償金標準約為年薪的80%至130%，B級約為年薪的60%至100%。另外，僅有列在B級第8名的選手，不會產生選秀指名權讓渡，金錢補償也僅限於年薪的60%。此外，針對2029年以後的制度設計，日職表示將在評估2027與2028年季後的實際運作狀況後，再行研議檢討。日職舊制FA補償制度始於1993年，確定將於今年球季後陸續改革。2022年季末，埼玉西武獅隊捕手森友哉透過FA轉戰歐力士猛牛隊，西武隊選擇「人+錢」的轉隊補償，挑選了當時旅日的台灣投手張奕，張奕也成為日職史上首位也是唯一一位非日本籍球員透過FA補償轉隊的代表案例。