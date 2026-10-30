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▲睽違6年週六萬聖節！東京全面戒嚴 忠犬小八像封到11/1（圖／截自日本警視廳）

▲睽違6年週六萬聖節！東京全面戒嚴 忠犬小八像封到11/1（圖／截自日本新聞網）

今年的萬聖節（10月31日）剛好碰上週六，這是睽違6年的「週六萬聖節」，東京各大鬧區如臨大敵。澀谷區30日用帆布和圍籬，把車站前的地標「忠犬小八像」整個封起來，警視廳也動員數百名警力全面警戒。除了澀谷，新宿歌舞伎町也同步實施路上禁酒，電動滑板車業者更暫停部分服務，就是要避免過去的萬聖節亂象重演。綜合日媒報導，澀谷區公所表示，今年萬聖節碰上週末，預計到31日都會湧入大量人潮，因此和相關單位合作，防範事故和糾紛。封鎖忠犬小八像，除了避免人潮過度集中，也是為了保護銅像不被破壞，封鎖會持續到11月1日清晨。澀谷站周邊從30日下午4點起，部分道路禁止車輛通行，並視混亂情況，在道玄坂等地實施交通管制。澀谷區也呼籲，31日晚上6點到隔天清晨5點，車站周邊店家自主暫停販售酒類，電動滑板車共享服務LUUP和Lime的部分站點也會暫停使用。澀谷區企劃管理課長野田有一呼籲：「今明兩天將全力確保安全，希望大家不只克制路上喝酒、抽菸和亂丟垃圾，也請避免進行造成他人困擾的拍攝行為。」澀谷區長長谷部健9月底也發表「GOODBYE BAD HALLOWEEN」的訊息，直指在路上變裝拍照、亂丟垃圾等行為是問題所在。不只澀谷，東京其他鬧區也紛紛祭出對策。新宿區宣布，31日下午5點到11月1日清晨5點，新宿三丁目和歌舞伎町一丁目的部分區域禁止在路上喝酒，並要求區域內賣酒的店家自主暫停販售；在路上用火、攀爬路燈或建築物、用音響製造噪音也都禁止。區公所職員會加強巡邏，委託的保全人員也會負責引導人潮。池袋則反其道而行，由企業和豐島區合辦大型角色扮演活動，訂定嚴格的參加規則，讓想變裝的人有合法的去處。東京中城（Tokyo Midtown）也在本月19日呼籲，基於安全考量，原則上請成年人不要變裝前往。澀谷的萬聖節，過去曾是年輕人變裝狂歡的聖地，但也因為脫序行為頻傳，讓當地叫苦連天。最轟動的是2018年10月28日凌晨，一群年輕人在澀谷中心街包圍一輛小貨車，硬是把車子翻倒，還站在車上狂歡，影片在網路瘋傳，警視廳事後鎖定15人、逮捕4人。2022年，韓國首爾梨泰院在萬聖節期間發生踩踏事故，造成159人死亡，更讓日本各地繃緊神經。澀谷區從此把對策目標從「減少糾紛」提升到「防止事故」。2023年，澀谷區長直接喊話「不要為了萬聖節來澀谷」，打出「澀谷不是萬聖節活動會場」的訊息，當年高峰時段的人潮約1萬5,000人，遠低於原本預估的6萬人。2024年，澀谷區進一步修改條例，從10月1日起，全年禁止晚上6點到隔天清晨5點在澀谷站周邊的路上、公園喝酒。據澀谷區統計，當年萬聖節高峰人潮約1萬8,000人，比前一年增加約2成。澀谷區也指出，近年來變裝到澀谷的人，大多已經變成外國觀光客。今年萬聖節適逢週六，日本當局預估人潮可能比往年更多。計畫到東京旅遊的台灣旅客，如果剛好在澀谷、新宿一帶，要特別留意交通管制和禁酒規定，避免在路上喝酒、亂丟垃圾或大聲喧嘩，也要小心人潮擁擠，注意自身安全。