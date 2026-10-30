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為改善高鐵嘉義站往返嘉義市區的接駁服務，立委王美惠今（30）日表示，本月14日與嘉義市長黃敏惠及市府團隊拜會行政院長卓榮泰，針對嘉義市交通建設及高鐵接駁問題討論，會中達成增加BRT班次的共識。經交通部、公路局、鐵道局及高鐵公司研議後，交通部公路局昨正式核定增班方案，預計自下月1日起，每週增加26班次，強化尖峰時段的接駁服務。王美惠表示，要讓民眾養成搭乘大眾運輸工具的習慣，最重要的就是班次要足夠，搭乘要方便。長期以來，高鐵嘉義站往返嘉義市區的BRT接駁公車，在尖峰時段經常出現一位難求的情況，讓許多往返高鐵站的鄉親久候，造成不便。王美惠指出，這次增班方案由高鐵公司及公路局依原接駁公車合約辦理，相關費用全數由公路局及高鐵公司負擔。此次增加7212「C」路線，增加「高鐵嘉義站-嘉義市轉運中心（台鐵嘉義站後站）」區間車班次，每週共增加26班，加強傍晚及晚間的接駁服務。王美惠強調，大眾運輸要讓民眾願意搭，首先就要讓民眾方便。嘉義市的交通改善，不只要有長遠規劃，眼前的問題更需要立即處理，也感謝市長黃敏惠及市府團隊一起討論，提出改善方案及需求，促成這次BRT增班方案。未來也會持續關注民眾實際搭乘需求，逐步完善嘉義市的大眾運輸服務。王美惠說明，增班部分，週一至週四每日增加2班，高鐵嘉義站17時、嘉義市轉運中心16時30分發車；週五至週日每日增加6班，高鐵嘉義站增開17時、19時及20時，嘉義市轉運中心增開16時30分、18時30分及19時30分班次。預計實施日期自下月1日至明年6月30日。