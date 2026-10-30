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選戰倒數28天，台北市長蔣萬安妻子石舫亘今（30）日上午前往成功市場掃街拜票，過程中團隊外包攝影師卻和媒體發生衝突，一名女記者在堵訪過程中遭肢體碰撞險些摔倒，該記者直問為何推擠，卻沒有道歉跟回應，讓她委屈到落淚。蔣萬安競辦上午緊急發出道歉聲明，稱後續行程將全面加強現場動線引導與安全協調。競辦執行總幹事徐巧芯下午掃街前二度道歉，更坦言該攝影師未來不會在團隊繼續做攝影工作。徐巧芯今下午陪同蔣萬安妻子石舫亘到永春黃昏市場掃街，會前針對競選團隊攝影同仁推擠到兩名記者的事情鄭重道歉，並感謝記者不辭辛勞採訪，這些採訪對他們非常有價值和意義，發生這樣的狀況他們感到很遺憾和抱歉。徐巧芯說，未來攝影狀況一定會小心、謹慎、注意，即便人有些多，競辦在很多管理上也會積極精進，希望大家能夠理解、接受他們的歉意。針對該攝影師面對記者二度問他為何要推擠卻沒有回應，徐巧芯也表示，這就是不對的地方，未來也會重新調整攝影團隊成員，同時她也承諾，未來這樣的情況不會再出現。徐巧芯也表示，未來該攝影師不會再在團隊進行攝影工作，同時她也說自己出面道歉是更加慎重，因為自己是競選團隊執行總幹事，就要承擔責任，哪怕是攝影人員的問題跟錯誤，但在積極改進、檢討和道歉部分，她要負起最大責任。