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提到花式滑冰、雪車與大道競速滑冰，多數人腦中浮現的或許是白雪覆蓋的冬季國度，而非終年溫暖潮濕的台灣。然而，台灣仍有一群年輕人願意投入這些冬季運動專項，在有限的環境中追逐夢想。今年米蘭冬奧，花式滑冰選手李宇翔成為睽違28年挺進花滑決賽的台灣選手；大道競速滑冰選手陳映竹在女子500公尺大道競速滑冰獲第11名；雪車林欣蓉則組成台灣第一支女子雪車隊，為國征戰。李宇翔小學二年級時，因為冰宮開放免費體驗，便決定去試試看，「當初其實是因為我很怕熱，冰宮裡有免費冷氣，它就漸漸變成我每天放學跟朋友一起玩的地方。」後來，他越來越沉醉在滑冰的音樂與旋轉中。林欣蓉原本是田徑出身，因學姊分享徵選訊息而開始練雪橇。直到他在德國看到重達兩三百公斤的雪車從眼前飛馳而過，才決定轉換跑道，「雪車最讓我喜歡的地方，就是你的努力可以被看到。」陳映竹在踏上冰面之前，專精的項目則是滑輪溜冰。2022年落選亞運代表隊後，他想起國外選手的「雙棲路線」，決定脫掉輪鞋、換上冰刀，挑戰大道競速滑冰。然而，在台灣練冬季運動，真正的困難從踏入的那一刻才正要開始。台灣缺乏完善冰場，李宇翔為了避開人潮，得凌晨起床訓練。「我阿嬤每天都陪我四點起床，不怕風不怕雨，搭計程車到冰場練習，結束後再直接去學校上學，放學再繼續練。」這樣的生活維持了十幾年。對林欣蓉來說，最大的挑戰之一則是外界的質疑。「在台灣的雪車選手真的是一隻手數得出來，甚至現在可能只剩我。」雪車在台灣沒有全國賽，也沒有獎金，但他仍選擇把有限的力氣留給真正重要的事情，專注在自己的目標上。最後來到陳映竹，他最印象深刻的困難，是在加拿大訓練的那段時光。2024、2025年，因為經費不足，他只能住在離冰場較遠的地方，「沒下雪的時候，我走到冰場已經要花三十分鐘，下雪時更要走四十分鐘。」即使抵達冰場已耗掉不少體力，他還是每天走下去。在台灣從事冬季運動並不容易。永齡基金會透過「永齡夢想計畫」支持選手移地訓練與出國比賽。林欣蓉因此能更自由地安排移訓；陳映竹得以提早出國，爭取更多時間調整技術；李宇翔也能更安心地面對比賽，不必因經費影響訓練品質。然而，要讓下一個孩子敢於嘗試，不能只靠選手自己的勇氣，也需要更完整的環境接住他們。李宇翔期待更多冰場與選手專用時段；陳映竹盼望有大道滑冰場；林欣蓉則希望更多資源投入雪車。