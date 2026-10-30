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義美增設產線 強化食品科技界的領導地位

▲金葡萄蛋黃酥源自於台南佳里，歷經三代傳承，由傳統冰果室與麵包店逐步轉型為專營蛋黃酥的品牌。（圖／取自金葡萄蛋黃酥官網）

投資台灣事務所今（30）日通過7家企業申請擴大投資台灣案。其中，半導體封裝測試廠南茂科技第三次申請「歡迎台商回台投資行動方案」，投資金額約235億元，可增加225名本國就業機會，並協助擴大我國半導體封測產能，掌握AI與光通信等新興應用商機，維持國際競爭優勢。南茂科技提供半導體封裝測試專業代工服務，客戶主要分布於記憶體、顯示器面板驅動IC及混合訊號產品等三大領域。南茂科技為掌握AI產業成長所帶動之記憶體後段封測需求，以及擴展至光通訊與邏輯混合訊號等產品服務能量，規劃建置智能化封測產線，將導入AI智能管理平台，投資金額約235億元，可增加225名本國就業機會，並協助擴大我國半導體封測產能，掌握AI與光通信等新興應用商機。東野精機為易發精機集團子公司，長年深耕半導體、自動化設備、光電面板及精密機械等產業。該公司規劃於台南市新化區興建新廠，投資金額約5.6億元，將有助於東野精機擴充產能與深化智慧製造能力，進一步帶動國內精密機械產業發展。台塑尖端能源科技為台塑新智能公司之子公司，專門生產鋰鐵電芯及模組，規劃於彰濱產業園區擴大電芯產能，並以循環經濟為理念，建置電池回收廠，將回收產物以電芯原料形式重新投入生產，提升資源循環利用效益，總投資金額約13.1億元。而這次擴大投資不僅僅於科技業，傳統產業中的食品廠也有相當挹注。義美食品近年跨足健康食品領域，成立義美生機與義美生醫，利用先端冷凍乾燥技術與天然物萃取技術，研發各類機能性與保健產品。義美預計於桃園、雲林等地共四座廠區增設產線，導入高階智能化設備與無人搬運系統，投資金額約17.2億元，可新增100個本國就業機會。此次投資將助義美食品落實數位化管理與低碳製造，持續開發具備國際競爭力之高附加價值產品，強化其於台灣食品科技界的領導地位。金葡萄蛋黃酥源自於台南佳里，歷經三代傳承，由傳統冰果室與麵包店逐步轉型為專營蛋黃酥的品牌，以手工製作、低油低糖配方深獲消費者喜愛。該廠規劃於台南市麻豆區興建智慧化新廠，將升級設備與制定標準化流程，本次投資金額約1.4億元，可增加13名本國就業機會，並助益該公司擴大產量與增加品牌市占率，進而布局海外市場。截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,837家企業約2兆8,713億元投資，預估創造17萬879個本國就業機會，其中「歡迎台商回台投資行動方案」有371家企業投資約1兆5,738億元，帶來 9萬7,409個就業機會。