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57歲男星林煒因帥氣斯文的外型，在出演中視劇場「花系列」電視劇後，成為許多人心目中的男神。而近期Threads突然掀起考古熱潮，林煒年輕時期帥照也被翻出，在《女人花》的裸身出浴片段更是讓他爆紅，被封為「上古許光漢」。而在林煒爆紅後，網友也開始狂挖他的過往與身分背景，一看還真不得了，林煒竟然是清朝皇族後裔，還是「愛新覺羅氏」。林煒過往帥照與戲劇片段在近日狂被挖，還有人發現他的身分竟然大有來頭。林煒出生於天津，父親是印尼華裔，母親則是滿族人、清朝皇族後裔，林煒的外祖父與溥儀是堂兄弟，家族屬滿洲正黃旗。在清朝被推翻後，他的母親家族改姓為「金」，在移居香港之後，於2010年代才改回滿姓「愛新覺羅」，非常有歷史淵源的家世背景直接引發熱議。林煒超有歷史感的家世背景遭起底後，也引發大批網友討論，「這是上古皇室成員」、「居然不跟母姓！不然就是愛新覺羅·光漢」、「這樣一說覺得他跟溥儀真的長得有像」、「這樣看來他外祖父可能是親王或郡王？」林煒在1989年底被製作人周遊發掘，到台灣拍攝電視劇《親密關係》，帥氣外貌火速讓他走紅，陸續出演《青蓮花》、《七夕花》、《女人花》等花系列作品，是當時中視的當家小生。私生活方面，他與香港演員龔慈恩在1999年在溫哥華結婚，並定居香港育有一女一子，長女為香港女星林愷鈴。不料2019年，他被捕捉跟電商公司CEO劉灼梅十指緊扣散步，甚至忘情熱吻，林煒隨後坦承已在辦離婚手續，並認愛劉灼梅，兩人交往至今，但疑似無縫接軌或婚內出軌的行為，一直都備受爭議。