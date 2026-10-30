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24歲澳洲女將喬安娜（Joanna Wietrzyk）今年9月參加室內體能競賽HYROX北京站比賽時，在賽事過程中失禁後仍繼續完成賽事，引發了巨大爭議。喬安娜本週將在德國漢堡復出參賽，她在復出前接受媒體訪問，再度為失禁風波道歉，但也強調自己已經為此在網路上遭遇強烈抨擊，如今對於復出感到緊張，希望失禁風波不會成為定義自己的事件。喬安娜接受《BBC》專訪時坦言，她當時在失禁後仍繼續比賽是被迫切想贏的心態蒙蔽了理智，「繼續比賽是我自己的決定，我會為此負起全責」、「我當時確實沒有考慮到身邊的人...事後回想起來，我做了一個錯誤的決定，對於所有受到影響的人，我感到非常抱歉」。喬安娜透露，這段經歷以及隨之而來的網路撻伐讓她深受創傷，甚至曾考慮過徹底退出體壇。如今即將復出，喬安娜說對於重返賽場感到「很緊張」，並希望這起引發高度關注的事件不會定義她的人生，「我不希望這成為我的標籤」。對於失禁風波，喬安娜表示自己當時是食物中毒了，但在比賽前「感覺很神清氣爽，狀態非常好」，直到比賽進行到一半時，狀況才突然爆發。喬安娜回憶，「在那個當下，作為一個好勝心極強的人以及一名運動員，我唯一的想法就是專注比賽」。喬安娜強調，「顯然，我確實讓其他人承擔了風險」。喬安娜也對自己賽後第一時間在社群媒體發文，寫下「不全力以赴就回家」、「贏了就是贏了」表示後悔。喬安娜說那時自己還在醫院，所以整個人處於過份激動的「逃跑或戰鬥模式」。喬安娜坦言，「我當時真的沒有考慮到大眾會如何看待那個場面」。被問及為何未在第一時間道歉，喬安娜解釋自己沒想到會引發如此巨大的關注，「我需要那幾天時間來好好反省和消化這件事」。喬安娜說那是一段「在精神和情緒上都極其煎熬的時期」，並透露自己的家人甚至也收到了威脅。「這真的讓我非常驚訝，看到了如今社群媒體的影響力，以及社群媒體可以如何變成一個非常有毒的地方」。喬安娜表示，「我確實做出了錯誤的決定，但我認為我不應該在網路上遭受如此強烈的討伐與公審...歸根結底，我也只是個普通人」。經過這次風波的反思，喬安娜感嘆說，「生活中還有比參加比賽和贏得勝利更重要的事」，希望能夠透過自己所經歷的一切去鼓舞其他人。