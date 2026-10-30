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辭去台大醫院 林肇堂轉身至輔大、挖角33位名醫

現任義大醫院副院長、國立台大名譽教授林肇堂的四十餘年行醫歲月，引領醫學研究、更帶領團隊深入馬祖，推動胃癌篩檢與防治計畫，但在事業高峰之際，這位重要的醫界領袖卻因罹患胸腺癌提前退休。後續的人生，雖然離開台大醫院，但他並未因此停下腳步，協助創立輔大醫院，從台大挖角33位名醫，因此震撼醫界，而這些經歷也匯集成書，一字一句紀錄生命如何從低谷重新出發。身為消化醫學權威的林肇堂，他從就讀台大醫學系、臨床見習、實習，到接受住院醫師訓練，都在台大體系完成，也認為這是很自然的事。但中間，他竟罹患胸腺癌，當時開了2次刀，後續到底是否需要化療、他也做了相當艱難的決定，「不做任何治療，直到癌症復發。」人生就是一條單行道。林肇堂認為，有時進行重大抉擇時，每個人都會詢問要走哪條路，但當時的自己其實也是非常失落的，也不曉得自己接下來會怎麼樣。「第一個決定就是辭掉台大醫院」。林肇堂笑說，老師那時候還說「身為台大人，要死為台大鬼。」因為生病，自己59歲就退休，但想著都已經盡力找到最好的醫師、也開了2次手術，「真的要來就等它來吧。」自此之後，林肇堂表示，往後的人生就過得非常快樂；離開台大後，他轉至輔仁大學擔任客座教授，在意外機會下，進而成為輔大醫學院的院長，更因為一篇「震撼！輔大醫院挖走三十三位臺大名醫」的新聞報導，震撼醫界。外界好奇，如何做到這件事，林肇堂也在書中透露，具有獨特專業知識及技術的資深專科醫師，不但是新醫院吸睛的「金字招牌」，也是號召年輕醫師前來組成團隊的指標人物。「我一開始就鎖定臺大醫院或其他醫學中心即將退休、或在六十歲上下的知名教授級醫師，祕密進行遊說及挖角，一位一位深談。」許多人以為，輔大醫院砸下重本，才能號召到這麼多大咖教授到新醫院。但林肇堂的學生、現任輔大醫院副院長張吉仰說，「其實輔大醫院能給這些教授的薪水非常有限，但輔大醫院之所以能找到這麼多教授願意前來，一大原因出於他們對林肇堂院長的信任，相信在輔大醫院可以實現行醫的理想。」新書《林肇堂醫師的回甘人生》首度完整回顧林肇堂的求學、行醫、育才、改革及抗癌歷程，更分享如何在生命低谷中重新出發。