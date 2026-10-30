我是廣告 請繼續往下閱讀

IC設計大廠聯發科（2454）AI ASIC業務成長動能強勁。聯發科今（30）日舉行線上法說會，執行長蔡力行表示，首款AI加速器ASIC已於今年9月開始小量出貨，目前放量進度順利，客戶需求持續強勁，預估第4季資料中心營收可達25億美元，並有信心2027年資料中心營收達到先前目標區間上緣、約160億美元，約占AI加速器ASIC市場20%。此外，第二個AI ASIC專案開發進展順利，持續朝2028年第1季量產目標推進，可望成為下一波營收成長動能。蔡力行指出，首款AI加速器ASIC自9月開始小量出貨後，放量進度符合預期，客戶需求依然非常強勁，目前正與供應鏈夥伴密切合作，積極爭取更多產能，以滿足客戶需求。聯發科對第4季資料中心營收達25億美元，以及2027年營收達160億美元的目標深具信心，主要信心來源也包括供應鏈的產能支持。他表示，首款AI加速器ASIC順利放量，是聯發科在資料中心業務的重要里程碑，展現公司整合業界領先互連矽智財（IP）、先進製程及先進封裝技術的能力，並透過全球供應鏈布局，為資料中心客戶提供具競爭力的客製化晶片。蔡力行也指出，相關晶片採用高度先進技術，無論晶片設計或製造端都面臨相當大的挑戰，部分產品更涉及多顆晶片整合，整體技術複雜度高，因此從設計、驗證到量產，都需要投入大量工程資源。除了首款產品持續放量，聯發科第二個AI加速器ASIC專案也有新進展。蔡力行表示，該款客製化晶片專為客戶次世代AI基礎建設設計，在各個關鍵環節導入先進技術，每瓦效能（Performance per Watt）可望提升數倍，同時大幅降低整體擁有成本（TCO），預期將進一步強化聯發科在AI ASIC市場的競爭力，並為未來營收帶來顯著貢獻。他強調，第二個ASIC專案是一款規模相當龐大的晶片，無論整體效能或技術複雜度都具有高度挑戰性，目前開發進度順利，持續朝2028年第1季量產目標推進，也反映AI運算需求正持續朝更高效能發展。此外，聯發科也積極將資料中心業務從晶片延伸至系統與機櫃級解決方案，透過與NVIDIA合作導入NVLink Fusion平台，並支援UALink，協助客戶降低AI基礎建設的部署複雜度、縮短產品上市時程，加速相關業務商業化及營收貢獻。