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11月沒連假超痛苦！眾翻行事曆「只比10月多一天上班日」

▲有民眾翻開行事曆，發現2026年11月上班日，只比2026年10月上班日還多一天而已。（圖／行政院人事行政總處）

2026最後一個連假是哪天？聖誕節連放3天「請假攻略太強直接休10天」

▲2026下半年請假攻略一覽！其中被上班族認為最強的就是年底聖誕節跨2027年元旦，年底休息加上10天連假超香。（圖/NOWNEWS社群中心製）

2027年行事曆來了！9大連假一次看：最長可休7天

📍2027年國定假日、9大連假整理

▲2027行事曆的總放假天數為121天，其中連續假期一共有9個，一圖看懂9大連假日期區間。（圖/NOWNEWS社群中心製）

📍2027年請假攻略整理

▲2027行事曆高CP值請假攻略一圖看！春節請2天可以放11天最佳選擇。（圖/NOWNEWS社群中心製）

2026年11月即將到來，由於10月遇上連假、停班停課，幾乎呈現周休三日狀態，而11月一個連假都沒有，因此讓不少上班族崩潰表示是「地獄來臨」。有網友在Threads發文，貼出10月、11月行事曆對比，發現撇除颱風天停班停課等突發情況，2026年11月上班日其實只比10月多一天而已。從畫面中可見，今年10月正常情況下上班日共有20天、休假日則有11天；11月上班日則有21天、休假日為9天，上班日確實只比10月多一天。貼文曝光後，至今已累積超過28萬人瀏覽，不少上班族紛紛留言「錯怪你了11月」、「痛苦好像減少了」、「看完..心情有好很多...」、「怎麼覺得自己十月白高興一場」、「聽起來沒那麼難過了」、「今天算時數，也在想說為什麼10月這麼多天？？明明放了很多假」。不過一派人反而搖頭，指出體感上還是感受很痛苦，最大差異就是10月因連假、停班停課影響，連續好幾周都周休3日，更提到儘管11月上班日算起來沒有更多，但連續5周5天都要進公司面對主管與同事，感受上更差，「體感上覺得累兩倍」、「但你五週都要連續看到同事5天」。值得一提的是，2026年最後一個連假，就是行憲紀念日（聖誕節），從12月25日（五）休到12月27日（日），共有3天假期。但由於2027年1月1日元旦至2027年1月3日也都放假，若在12月28日至31日請假，即可從12月25日休到2027年1月3日，「請4休10天」自創更長假期。另外到了2027年，也有9大連假等著，其中最長的是農曆春節連假共有7天，從2027年2月4日一路休到2月10日，接著則是兒童節及清明節連假共有3天。但端午節、中秋節、教師節都剛好卡在周二、周三，因此都沒有連假，讓一票上班族叫苦連天。🟡元旦：1月1日（五）至1月3日（日），共3天🟡農曆春節：2月4日（四）至2月10日（三），共7天🟡228和平紀念日：2月27日（六）至3月1日（一），共3天🟡兒童節及清明節：4月3日（六）至 4月6日（二），共4天🟡勞動節：4月30日（五）至5月2日（日），共3天🟡端午節：6月9日（三），共1天無連假🟡中秋節：9月15日（三），共1天無連假🟡教師節：9月28日（二），共1天無連假🟡國慶日：10月9日（六）至10月11日（一），共3天🟡光復節：10月23日（六）至10月25日（一），共3天🟡行憲紀念日：12月24日（五）至12月26日（日），共3天🟡2028元旦補假：12月31日（五）至2028年1月2日（日），共3天🟡農曆春節請2月11日至12日2天，可休11天。🟡清明兒童連假請4月7日至9日3天，可休9天。🟡端午節請6月7日至8日，或6月10至11日，請2天可休5天🟡中秋節請9月13日至14日，或9月16日至17日，請2天可休5天🟡教師節請9月27日1天，可休4天