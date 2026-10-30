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市場擔憂AI投資變現能力，台股今（30）日一度重挫逾1600點，終場下跌1156點，收在45211.83點，外資亦在台股賣超逾千億元。對此，國安基金執行秘書、也是操盤手的財政部次長阮清華受訪時表示，股市本來就是有漲有跌，漲多就回檔，回檔之後到一定程度又會上去，這是很正常的循環，除非是經濟或國際情勢碰到重大問題，才要稍微注意，「如果是真的有問題，我們再看看怎麼處理。」台股今日大跌1156.5點，收在45211.83點，成交值新台幣8777.3億元，失守半年線45314點，週線連3跌、月線收黑。而3大法人今日在台股合計賣超1398.44億元，其中外資陸資賣超1124.67億元。面對台股大跌逾千點，財政部次長、也是國安基金操盤手阮清華今日出席台灣金聯成立25周年慶祝茶會，他在會後受訪時指出，股市有漲有跌這很正常，除非是說產業方面有重大問題，要不然就是有漲有跌，不可能每天漲，也不可能每天跌，「如果真的有問題的，我們再來看看怎麼處理。」阮清華認為，基本上股市就是這樣，漲多就是會回檔，回檔到一定程度以後，又會上去，這是很正常的循環，除非經濟或國際情勢碰到重大問題，那時候就要稍微注意一下。至於外資在台股又大砍千億元，阮清華說，這又不是第一次，跟過去比起來也排不上名，外資一向都會調節，不可能叫外資一直買，也是要賣很正常。