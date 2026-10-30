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▲全家與智生活合作推出「社區取」新服務。（圖／翻攝自全家）

▲全家門市FamiPort機台操作流程。（圖／翻攝自全家）

▲智生活APP寄件，先打開APP，接著點選社區寄包裹。（圖／翻攝自全家）

全家寄包裹0元！根據網友分享，近期使用全家寄件服務，意外發現居然0元免費運，超狂優惠引發討論。原來是全家與智生活合作推出「社區取」新服務，只要社區有配合智生活服務，門市可直接寄件到社區，社區也能寄件到門市。且歡慶新服務上線，即起至12月31日前，可享有運費0元優惠，不過每日數量有限，若額滿需等隔天釋出。根據網友分享「全家重大發現！寄包裹到社區0元欸！只要社區有配合「智生活」服務就可以 長＋寬＋高≦150公分超大都不用錢，省超多，大家寄件的時候可以試看看12/31前都適用」。貼文引發熱議「有使用過！真的0元！而且快速到達」、「超扯超扯！我也寄過了，尤其演唱會買一堆週邊直接先寄回社區多方便，就不用大包小包了」、「社區有智生活的話，打開app就看得到了」。該活動為全家與智生活合作推出「社區取」新服務，只要大樓社區有導入智生活管理系統，民眾就可以在社區，直接寄件到社區或是全家門市，也可以在門市寄件到社區取件。而歡慶新服務上線，即起至12月31日前，門市寄件到社區、社區寄件到門市、社區寄件到社區都享有0元優惠。不過每日數量有限，若名額用完會自動恢復原價計費。每日優惠名額，全家店到店常溫限量1萬張；好賣+常溫限量1萬5000張；全寵家常溫每日限量5000張。全家門市FamiPort機台操作：點選服務寄件→社區取→寄件或代碼寄件→輸入寄件人資料／選擇材積→輸入收件社區→媒合社區→訂單成立→到櫃台寄智生活APP寄件：打開APP→點選社區寄包裹→全家到店取→新增包裹→輸入寄件人資料→按照寄件流程填寫→將包裹放置管理室→APP點選通知物流前往取件