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▲13國400位專科權威相聚臺中國際會展中心，發表癌症治療與機能重建先端成果。（圖／三國頭頸醫學會提供）

聚焦頭頸部腫瘤控制與咽喉機能重建的國際學術盛會，「第 3 屆三國頭頸醫學會暨第 15 屆東亞音聲醫學會聯合會議」（3rd Tri-HNS & 15th EACP 2026），將於今（30日）明（31日）兩日在臺中國際會展中心（TICEC）舉行。這屆大會由臺中榮民總醫院耳鼻喉頭頸外科部主治醫師、國立陽明交通大學醫學院王仲祺教授擔任主席，並獲美國耳鼻喉頭頸外科醫學會（AAO-HNSF）官方認證。大會吸引來自台灣、日本、韓國、歐美等 13 國、逾 400 位跨領域專科醫師與專家參會，共同探討癌症治療與機能復健最新趨勢。大會有三大核心重點。第一，國際權威齊聚：台、日、韓及歐美等 13 國逾 400 位頂尖專家聚首台中，發表頭頸癌與音聲醫學最新技術；第二，倡議「抗癌兼保聲」：提出癌症治療不只追求腫瘤控制，更需同步兼顧患者發聲與吞嚥機能的保留與復健；第三，跨領域先端醫療：涵蓋達文西手臂、質子重粒子治療、國產可調整式聲帶植入物及 AI 輔助診斷等多項尖端醫療應用。大會主席王仲祺指出，咽喉具備「呼吸、吞嚥、發聲」三大核心機能，直接關係患者的生命維繫與社交尊嚴。過去傳統頭頸部腫瘤手術常面臨切除腫瘤後導致發聲失能或吞嚥障礙的課題。本屆會議以「頭頸部腫瘤之音聲探討：從腫瘤控制到生活品質」（Voice in Head & Neck Oncology: From Tumor Control to Quality of Life）為主題，旨在促進臨床醫療在根除病灶之際，同步實現語音保留與吞嚥復健。應台灣邁入超高齡社會，銀髮族群的咽喉機能退化已成重要健康議題。國內調查顯示，65 歲以上長者中，約 10% 存在吞嚥困難，逾 20% 每週出現三次以上嗆咳，顯著提升吸入性肺炎與社交退縮的風險。這次學術議程涵蓋癌症精準治療與機能重建兩大核心領域。第一，頭頸腫瘤先端醫療：達文西機械手臂手術、質子重粒子放射治療、癌症標靶藥物及免疫藥物應用；第二，音聲與機能重建技術：喉肌電針導引注射治療單側聲帶麻痺、國產可調整式聲帶植入物、跨性別音聲訓練、喉部手法放鬆操（Laryngeal manipulation）及 AI 輔助醫療診斷系統。本次會議邀集耳鼻喉頭頸外科、口腔顎面外科、整形重建外科、腫瘤內科、放射腫瘤科及語言治療師等多專科團隊進行深度交流，加速先端研究成果轉化為臨床照護指引。會名譽主席臺中榮民總醫院院長傅雲慶、台灣頭頸部腫瘤醫學會理事長呂宜興，及台灣音聲醫學學會理事長鄒永恩，對各界專家的參與表達肯定。王仲祺表示，會場 TICEC 建築外觀具備開拓與前瞻意象，大會期許透過此次高規格國際學術交流，向國際展現台灣領先的醫療研發實力與中台灣的城市文化底蘊。