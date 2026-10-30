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▲國立中山大學今（30）日舉行「名譽博士學位頒授典禮」，由校長李志鵬頒授欣巴巴事業總裁黃烱輝名譽管理學博士學位。（圖／欣巴巴事業提供）

▲欣巴巴事業總裁黃烱輝獲頒中山大學名譽管理學博士，親友及各界人士到場觀禮祝賀，共同分享榮耀時刻。 （圖／中山大學提供）

國立中山大學今（30）日舉行「名譽博士學位頒授典禮」，由校長李志鵬頒授欣巴巴事業總裁黃烱輝名譽管理學博士學位，肯定其深耕建築產業、秉持誠信經營，並長期投入產業發展、人才培育及社會公益的貢獻。黃烱輝成為中山大學創校以來第 27 位名譽博士。中山大學校長李志鵬表示，黃烱輝在企業經營上穩健務實，除了對產業發展有所貢獻，也長期關心教育與社會公益，將個人成就延伸為對社會的付出。這份持續投入的精神，不僅展現企業家的責任感，也與中山大學培育人才、回應社會需求的辦學理念相契合。黃烱輝致詞時表示，人生一路走來曾擔任許多職務，也獲得過一些肯定，但由自己的母校頒授名譽博士，意義格外不同。「這不只是對我個人的肯定，更像是對一路陪伴、支持、成就我的家人、同仁、夥伴與朋友，一起給予的肯定。」1988 年，黃烱輝以20 萬元創業，從房屋銷售做起，憑藉對市場的敏銳觀察與務實經營，逐步由銷售、代銷拓展至不動產開發、營造興建，並延伸至物業管理、產後護理及度假飯店等領域，未來更將涉略高雄捷運Ｏ9 苓雅運動園區站連開案，事業版圖遍及台北、新北、桃園、台南、高雄、屏東與台東。「企業要做大，靠的是機會；企業要做久，靠的是誠信。」黃烱輝指出，一戶房子可以為一個家庭圓夢，一家企業的誠信更是一輩子的事。因此，他始終要求自己與團隊，不能只想著把事情做完，更要做到完善、服務做到位。事業逐步穩定後，黃烱輝積極投入產業公共事務，先後參與高雄市不動產代銷公會、不動產代銷全聯會及高雄市不動產開發商業同業公會等組織。「一個企業家，除了把公司經營好之外，還可以為產業、為教育、為社會做些什麼？」這個問題成為黃烱輝畢業後持續回饋母校的重要起點。黃烱輝曾任中山大學高雄市校友會理事長，並連任校友總會第十屆及第十一屆理事長，長期投入校友交流、學生培育、獎助學金、藝文活動及校務建設。2019 年，中山大學推動醫學教育發展之際，黃烱輝捐贈新臺幣 2 億元，協助興建醫學教育大樓，創下當時中山大學創校以來個人單筆最高捐贈紀錄。黃烱輝表示，外界看見的是「2 億元」這個數字，但他更在意的是，這棟醫學教育大樓未來可以培育出多少人才。「一戶房子，可以圓夢一個家庭；培育一個人才，可能改變無數個家庭。」他始終認為，教育不是單純的捐款，而是一項影響最久、也最值得的投資。在公益實踐方面，黃烱輝於 2014 年成立「公益信託巴巴慈善基金」，持續投入教育扶植、醫療照護、弱勢關懷、文化藝術、基層體育、公共安全與急難救助。連續多年捐贈高雄市政府消防車，累計 6 輛、總值近新臺幣 3,000 萬元。在教育層面，也支持多所學校的校務發展；並長期關懷溪水藝術關懷發展協會、小天使家園、高雄市社會教育館等單位，亦關注藝文發展。黃烱輝表示，這些跨領域的行動，背後秉持的都是「取之於社會、用之於社會」的信念，期望讓企業累積的善意持續傳遞。名譽博士不是終點，而是母校交付的新功課。站在母校接受名譽管理學博士學位，黃烱輝表示，「過去做了多少，不是最重要；未來還能為別人做多少，才更重要。」他表示：「得到博士，是一份榮譽；如何配得上這份榮譽，是我未來要繼續努力的事。」中山大學表示，黃烱輝在企業管理、產業發展、人才培育及社會公益等面向的長期耕耘，展現以專業創造價值、以行動回應社會需求的精神。經校內名譽博士學位審查委員會審查通過，依《學位授予法》規定，授予名譽管理學博士學位，以表彰其對產業、教育及社會的貢獻。