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台股今（30）日盤中崩跌逾1600點，終場仍大跌了1156.5點，收在45211.83點，市場也關注金管會不會出手救市？對此，金管會表示，已請證交所及櫃買中心密切注意國際金融市場變化情形，也再提基本面，今（2026）年至9月底台股本益比約26.68倍，現金殖利率1.54%，加計股票股利為1.58%，上市櫃公司115年截至9月底累計營收約49.89兆元，年成長38.21%。觀察台股與亞股表現，金管會關注近期股市波動情形，也已請證交所及櫃買中心密切注意國際金融市場變化情形，今日台股跌2.49%，成交量約8777.30億，跌幅尚介於同時段亞洲主要股市之間，南韓股市跌4.04%，日本股市跌2.34%，新加坡股市跌0.39%，上海股市跌0.33%，香港股市則漲1.78%。就台股基本面來看，金管會表示，今年截至9月底本益比約26.68倍，現金殖利率1.54%，加計股票股利為1.58%，上市櫃公司今年截至9月底累計營收約49.89兆元，較去年同期成長38.21%。此外，截至今年10月29日，信用交易的整戶擔保維持率為180.21%，借券賣出占市場成交值比率為4.31%。金管會也強調，已督導證交所及櫃買中心建置「台股儀表板」揭露授信業務及上市櫃公司營收等重要資訊，建議投資人可多加利用「臺股儀表板」，用客觀數據理性判斷市場變化。